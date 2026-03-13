Il Velo Club Sovico pedala velocemente verso la nuova stagione

Concluse le uscite in mountainbike, agli atleti e alle atlete della categoria Giovanissimi del Velo club Sovico sono state consegnate le biciclette da corsa con cui affronteranno gli allenamenti e, a partire da aprile, le gare.

Si scaldano i motori

Nelle prossime settimane la società brianzola presenterà ufficialmente gli atleti che compongono il roster della formazione Giovanissimi 2026 e la nuova maglia con cui si presenteranno sui campi di gara.

Gli Allievi del Pool Cantù – Sovico – GB Team hanno, invece, iniziato il training-camp organizzato dal team a Castagneto Carducci, nel Livornese. Guidati dai tecnici Davide Ferrari, Stefano Alberti e Gabriele Buttini, gli otto atleti della rosa hanno pedalato sulle strade toscane, poi torneranno in Brianza e il 22 marzo debutteranno in gara alla Varese – Angera, classica di apertura del calendario di categoria.

Ai confermati Simone Marconi e Sebastiano Menga, quest’anno i dirigenti del Pool Cantù – Sovico – GB Team hanno affiancato il milanese Luca Vitale, il comasco Edoardo Roda, i varesini Fabio Di Leo, Emanuele Patruno, Andrea Pierobon e l’ossolano Lorenzo Soldarini.