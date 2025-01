IMD Concorezzo ingaggia Veronica Allasia

La IMD Concorezzo comunica l’ingaggio della palleggiatrice Veronica Allasia, classe 2000, che si unirà alla squadra per il resto della stagione sportiva.

Giovane e talentuosa, Veronica, piemontese di origine, ha iniziato la sua carriera a Pinerolo, proseguendo poi il suo percorso tra PSA Olimpia Genova, Volley Hermaea Olbia, Itas Ceccarelli Martignacco e LPM Mondovì. Con cinque stagioni consecutive in Serie A2 italiana alle spalle, quest’anno Veronica ha scelto di affrontare una nuova sfida all’estero giocando nella AO Lamias 2013 nella massima serie greca.

Ora, Veronica torna a casa, pronta a mettere il suo talento al servizio della squadra di Concorezzo nel campionato di A2. La sua esperienza e le sue capacità rappresentano un innesto prezioso per il roster della squadra biancorossa guidata da Davide Delmati.

“Sono tornata dalla Grecia dopo aver provato una nuova esperienza – ha dichiarato Veronica Allasia - e sono felice di ritrovare le emozioni del campionato di Serie A2. Non è mai semplice entrare a far parte di una squadra a stagione in corso, ma le ragazze mi hanno accolto con grande calore fin dal primo giorno. Spero di poter dare il mio contributo per raggiungere l’obiettivo della salvezza e aiutare la squadra a crescere”.