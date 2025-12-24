Natale con un pacco inaspettato da scartare sotto l’albero. Ma con le regole, non si scherza e non si viene a patti. La Folgore Caratese ha presentato annuncio di reclamo, sfruttando la tempistica della giornata di lunedì 22 dicembre (entro le 24), per l’utilizzo improprio da parte del Sondrio del calciatore Ferreira, rientrato in Valtellina dopo una prima parte di stagione vissuta nell’Eccellenza della Calabria.

In campo uno squalificato: Folgore Caratese verso la vittoria a tavolino con il Sondrio

Facciamo però un doveroso passo indietro. Il comunicato ufficiale numero 93 dello scorso 11 dicembre riportava la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione) di Ferreira Mino Ramiro Fabian, allora un giocatore della Rossanese. Il calciatore, rientrato a Sondrio pochi giorni dopo, avendo accumulato la somma di cartellini gialli con la vecchia società e dopo la firma del 19 dicembre, non sarebbe dovuto scendere in campo. Ed invece è stato inserito in pieno recupero, al 94’, nella partita pareggiata 1-1 contro la Folgore Caratese.

Una disattenzione che costerà cara al Sondrio e che la Folgore ha fatto emergere, chiedendo la non omologazione del risultato al giudice sportivo. Bisognerà accertare la veridicità dei fatti, facilmente ricostruibili dai comunicati precedenti.

Il presidente Michele Criscitiello si esprime in questi termini sulla vicenda:

“Il Sondrio ha giocato con uno squalificato, ma con il mercato sempre aperto è un casino. Uno gioca da una parte e dopo pochi giorni dall’altra, rescinde e firma con un’altra società. Ci sta che scappi qualche casino, ma serve attenersi alla prassi e al regolamento, stiamo parlando poi di una vicenda con un comunicato recente e che, per quanto mi riguarda, era assolutamente evitabile”.

Al termine delle festività, seguendo l’iter della giustizia sportiva, si passerà con ogni probabilità al risultato di 0-3 a tavolino per la Folgore con una classifica che avrebbe contorni molto interessanti. Se così fosse, i brianzoli andrebbero a +5 sul Chievo, a + 6 sul Brusaporto, +7 sulla Casatese e + 9 sul Milan.