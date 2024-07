Nella prossima stagione sarà il nuovo preparatore atletico dei portieri. Parliamo di Remo Veronese, classe 1967, che in queste ore, come annunciato dal Real Meda, fa il suo ingresso nello staff tecnico della società.

In casa Real Meda l'ingresso di un nuovo preparatore

Veronese porta con sé un bagaglio di circa 20 anni di esperienza continua come preparatore dei portieri tra Eccellenza e Serie D maschile e si dice pronto a dare il massimo in questa avventura che per lui rappresenta una "importante opportunità di crescita"