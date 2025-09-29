Le giovani promesse della Ginnastica Casati Arcore hanno portato l’eccellenza brianzola nel cuore dell’ultima tappa del prestigioso Campionato Gold Star Allieve 2025 di Ginnastica Artistica, tenutasi al Palazzetto dello Sport di Quartu Sant’Elena, in Sardegna.

In pedana le migliori ginnaste del Paese: tra loro anche quattro talenti della Casati Arcore

La competizione, riservata alla categoria Allieve Gold, ha rappresentato una vetrina d’eccezione per il movimento giovanile italiano, sancendo le gerarchie finali della stagione. In pedana sono scese le migliori ginnaste del Paese e, tra loro, quattro talenti della Casati Arcore, che hanno gareggiato “in prestito” presso diverse società italiane, contribuendo in modo significativo ai risultati di squadra.

Le atlete Vittoria Ronchi, Anna Emilia Tognali, Beatrice Boracchi e Melissa Crivalli hanno dimostrato il loro valore, permettendo alla Ginnastica Casati di ritornare in pedana dopo la pausa estiva con un bilancio estremamente positivo.

In particolare, Vittoria Ronchi ha conquistato il gradino più alto del podio con la Libertas Ginnastica Vercelli, società che si è aggiudicata il titolo nazionale assoluto. Un trionfo a cui Ronchi ha contribuito in modo decisivo in quest’ultima prova, eseguendo un impeccabile esercizio alla trave valutato 19.10.

Ottimi piazzamenti sono arrivati anche dalle altre atlete durante la terza prova. Anna Emilia Tognali ha chiuso in quinta posizione in forza della P. Auxilium Genova, fornendo un contributo essenziale con esercizi completi su tutti gli attrezzi (trave, corpo libero, parallele e volteggio) e registrando un importante incremento della Nota D (Difficoltà) rispetto alle gare precedenti.

Beatrice Boracchi ha ottenuto il nono posto gareggiando per la Ghislanzoni Gal, dove si è distinta particolarmente a corpo libero e parallele con l’introduzione di nuovi elementi.

Infine, Melissa Crivalli, che ha chiuso in dodicesima posizione con la Gal Lissone, non ha espresso al massimo le sue qualità tecniche, forse complice la giovane età, ma ha comunque maturato una preziosa esperienza di confronto a livello nazionale.

“Le ginnaste hanno affrontato la prova con il giusto spirito”

A commentare i risultati è stata l’allenatrice Sara Varisco, che ha accompagnato le atlete in gara: