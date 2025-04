Si sono svolti dal 28 marzo al 2 aprile allo Stadio del Nuoto di Riccione i Campionati Criteria Nazionali Giovanili di Nuoto e gli atleti In Sport Rane Rosse di Vimercate hanno lasciato il segno anche in questa competizione.

In Sport Rane Rosse, 13 ori e 2 record di competizione ai Criteria Giovanili

Trenta podi complessivi di cui 13 ori che sono valsi il 3° posto nella classifica generale maschile, il titolo nella classifica Juniores Maschile e il terzo posto nella categoria Cadetti maschile. A livello individuale da sottolineare anche due nuovi record Juniores di competizione stampati da Caterina Santambrogio nei 100 farfalla con 58”17 e nei 100 stile con 54”72.

Straordinaria la prestazione nei Criteria per l’atleta brianzola che si mette al collo ben 6 medaglie di cui 5 d’oro: oltre ai due già citati record di competizione, Caterina domina nei 50 stile, 200 farfalla e 200 misti nella categoria Juniores 2009 e arriva seconda nei 50 farfalla. Nella sezione femminile conquista una medaglia anche Sofia Pranio con un bronzo nei 400 misti Ragazze 2011.

Nella sezione maschile ottimi risultati per Pietro Remorini che si porta a casa 4 medaglie nella categoria Juniores 2008: due ori nei 200 farfalla e nei 200 dorso e due argenti nei 50 e 100 dorso. Per l’atleta piemontese anche due medaglie d’oro nelle staffette 4x100 misti Juniores, insieme a Garzia, Borrelli e Valente, e nella 4x200 stile nel quartetto con Valente, Stefanì e Borrelli.

Tris di medaglie per Gabriele Garzia nella categoria Juniores 2008 con un oro nei 100 rana, un argento nei 200 rana e un bronzo nei 50 rana. Doppio podio per Matteo Venini che vince i 200 misti Juniores 2007 e arriva secondo nei 200 dorso. Bis di medaglie anche per Giulio De Matteis, oro nei 400 misti e bronzo nei 200 misti Juniores 2008, Davide D’Elia, oro nei 400 misti e bronzo nei 200 misti Ragazzi 2010, e Gabriele Valente, argento nei 100 stile e bronzo nei 200 stile Juniores 2007.

Singola medaglia individuale per Matteo Palmisani, argento nei 200 farfalla Cadetti 2006, Mattia De Bianchi, bronzo nei 50 dorso Juniores 2008, e per Giuseppe Walter Solero, bronzo nei 50 dorso Juniores 2007.

Tre medaglie per le staffette Cadetti: argento per la 4x100 stile con Messina, Valente, Palmisani e Mastrolilli, bronzo per la 4x100 misti con Solero, Meregalli, Palmisani e Messina, e per la 4x200 stile con Messina Meregalli, Devignani e Palmisani.

Le medaglie

Di seguito le medaglie ai Campionati Italiani Assoluti Invernali

TERZO POSTO MASCHILE NELLE CLASSIFICA SOCIETÀ CIVILI

PRIMO POSTO MASCHILE NELLA CLASSIFICA JUNIORES SOCIETÀ CIVILI

TERZO POSSTO MASCHILE NELLA CLASSIFICA CADETTI SOCIETÀ CIVILI

ORO

Caterina Santambrogio (Juniores)

50 e 100 stile, 100 e 200 farfalla e 200 misti

Pietro Remorini (Juniores)

200 farfalla e 200 dorso

Matteo Venini (Juniores)

200 misti

Gabriele Garzia (Juniores)

100 rana

Giulio De Matteis (Juniores)

400 misti

Davide D’Elia (Ragazzi)

400 misti

ARGENTO

Caterina Santambrogio (Juniores)

50 farfalla

Matteo Venini (Juniores)

200 dorso

Pietro Remorini (Juniores)

50 e 100 dorso

Gabriele Garzia (Juniores)

200 rana

Matteo Palmisani (Cadetti)

200 farfalla

Gabriele Valente (Juniores)

100 stile

Gabriele Garzia (Juniores)

200 rana

BRONZO

Sofia Pranio (Ragazze)

400 misti

Mattia De Bianchi (Juniores)

50 dorso

Gabriele Garzia (Juniores)

50 rana

Gabriele Valente (Juniores)

200 stile

Giulio De Matteis (Juniores)

200 misti

Davide D’Elia (Ragazzi)

200 rana

Giuseppe Walter Solero (Juniores)

50 dorso

STAFFETTE

Oro

Juniores M 4x100 misti (Remorini, Garzia, Borrelli, Valente)

Juniores M 4x200 stile (Remorini, Valente, Stefanì, Borreli)

Argento

Cadetti M 4x100 stile (Messina, Valente, Palmisani, Mastrolilli)

Bronzo

Cadetti M 4x100 misti (Solero, Meregalli, Palmisani, Messina)

Cadetti M 4x200 stile (Messina, Meregalli, Devignani, Palmisani)

RECORD DI COMPETIZIONE

Caterina Santambrogio

100 stile Juniores 54”72 (primato personale)

100 farfalla Juniores 58”17 (primato personale)