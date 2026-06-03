Si sono svolti a Riccione i Campionati Assoluti Primaverili di Lifesaving e Surf Lifesaving nei quali In Sport Rane Rosse si è confermata sul tetto del Salvamento italiano aggiudicandosi lo Scudetto 2025-26, il quinto consecutivo e il quindicesimo della sua storia. Con anche un nuovo record del mondo che porta la firma proprio di uno degli atleti della società con base a Vimercate e piscine anche a Cassano d’Adda e Treviglio.

In Sport Rane Rosse campioni d’Italia di Nuoto di salvamento

Una prova straordinaria degli atleti In Sport Rane Rosse, come riportato dai colleghi di Primalamartesana.it, che hanno meritato lo Scudetto dominando le gare in piscina con 1147,25 punti. Buona la prestazione anche nelle gare in mare dove In Sport Rane Rosse ha chiuso al terzo posto dietro a Amici Nuoto Riva e Sportiva Sturla.

In totale per la società vimercatese sono 43 i podi complessivi di cui 20 d’oro. Le staffette hanno avuto un ruolo molo importante conquistando 6 titoli italiani e un totale di 8 medaglie. Da segnalare la prestazione individuale di Lucrezia Fabretti che si aggiudica il titolo femminile Assoluto Lifesaving e di Simone Locchi che arriva al secondo posto nella classifica maschile e scrive un nuovo record del mondo nei 100 percorso misto con il tempo di 57”20.

La vittoria dello Scudetto certifica una volta di più il ruolo di leader di In Sport Rane Rosse nel Salvamento nel panorama italiano, è doveroso da parte della Società ringraziare e complimentarsi con tutti gli atleti e i loro tecnici per il grande impegno profuso nei mesi di allenamento che hanno portato a questo ennesimo successo.

A margine degli Assoluti sono state ufficializzate le convocazioni per gli Europei Youth di Salvamento che si terranno a fine luglio a Roma: per In Sport Rane Rosse rappresenteranno l’Italia Andrea Vacchelli, Alessio Cesana, Carlotta Formillo e Alessio Petracca.

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Il dettaglio dei risultati

Di seguito le medaglie e i nuovi record dei nostri atleti Campionati Assoluti Primaverili e Lifesaving e Surf Lifesaving

ORO

Lucrezia Fabretti

100 Manichino con pinne, 200 Superlifesaver, 100 percorso misto, 50 trasporto manichino pinne sprint

Simone Locchi

100 percorso misto (RECORD DEL MONDO 57”20), 200 nuoto con ostacoli e 50 trasporto manichino

Francesca Pasquino

50 nuoto con ostacoli e nuoto nel frangente

Francesca Scarabottolo

50 pinne sprint

Andrea Borona

50 trasporto manichino sprint

Giovanni Mastrolilli

50 trasporto manichino sprint

Leonardo Candela

Canoa

Beatrice Candela

Canoa

4×25 Trasporto manichino maschile

Locchi, Ferraro, Borona, Belloli

4×50 pool lifesaver mixed

Santambrogio, Scarabottolo, Locchi, Borona

4X50 ostacoli

Ruggeri, Brambillaschi, Locchi Borona

4×50 mista maschile

Brambillaschi, Ferraro, Locchi, Borona

Ocean femminile

Di Giacomantonio, Candela B., Giordano Mel., Molinari

Lifesaver Mixed

Locchi, Giodano Mel., Candela L., Molinari

ARGENTO

Simone Locchi

50 trasporto manichino e Nuoto nel frangente

Masha Giordano

100 manichino con pinne

Emanuele Achilli

200 superlifesaver

Giovanni Mastrolilli

50 trasporto manichino e 50 nuoto con ostacoli

Valeria Di Giacomantonio

200 nuoto con ostacoli

Francesca Pasquino

50 trasporto manichino

Sofia Molinari

Sprint sulla spiaggia

Staffetta torpedo maschile

Locchi, Borona, Mancini, Ferraro

BRONZO

Lucrezia Fabretti

50 nuoto con ostacoli e 50 pinne sprint

Martina Laurenti

100 percorso misto, 50 trasporto manichino e 50 trasporto manichino sprint

Sofia Molinari

100 manichino pinne e torpedo

Francesca Pasquino

200 superlifesaver e 200 nuoto con ostacoli

Andrea Borona

100 manichino pinne e torpedo

Simone Locchi

50 nuoto con ostacoli

Massimo Palomba

Canoa

Francesca Scarabottolo

Sprint sulla spiaggia

Staffetta Torpedo

Laurenti, Pezza, Molinari, Scarabottolo