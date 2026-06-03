Si sono svolti a Riccione i Campionati Assoluti Primaverili di Lifesaving e Surf Lifesaving nei quali In Sport Rane Rosse si è confermata sul tetto del Salvamento italiano aggiudicandosi lo Scudetto 2025-26, il quinto consecutivo e il quindicesimo della sua storia. Con anche un nuovo record del mondo che porta la firma proprio di uno degli atleti della società con base a Vimercate e piscine anche a Cassano d’Adda e Treviglio.
In Sport Rane Rosse campioni d’Italia di Nuoto di salvamento
Una prova straordinaria degli atleti In Sport Rane Rosse, come riportato dai colleghi di Primalamartesana.it, che hanno meritato lo Scudetto dominando le gare in piscina con 1147,25 punti. Buona la prestazione anche nelle gare in mare dove In Sport Rane Rosse ha chiuso al terzo posto dietro a Amici Nuoto Riva e Sportiva Sturla.
In totale per la società vimercatese sono 43 i podi complessivi di cui 20 d’oro. Le staffette hanno avuto un ruolo molo importante conquistando 6 titoli italiani e un totale di 8 medaglie. Da segnalare la prestazione individuale di Lucrezia Fabretti che si aggiudica il titolo femminile Assoluto Lifesaving e di Simone Locchi che arriva al secondo posto nella classifica maschile e scrive un nuovo record del mondo nei 100 percorso misto con il tempo di 57”20.
La vittoria dello Scudetto certifica una volta di più il ruolo di leader di In Sport Rane Rosse nel Salvamento nel panorama italiano, è doveroso da parte della Società ringraziare e complimentarsi con tutti gli atleti e i loro tecnici per il grande impegno profuso nei mesi di allenamento che hanno portato a questo ennesimo successo.
A margine degli Assoluti sono state ufficializzate le convocazioni per gli Europei Youth di Salvamento che si terranno a fine luglio a Roma: per In Sport Rane Rosse rappresenteranno l’Italia Andrea Vacchelli, Alessio Cesana, Carlotta Formillo e Alessio Petracca.
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Il dettaglio dei risultati
Di seguito le medaglie e i nuovi record dei nostri atleti Campionati Assoluti Primaverili e Lifesaving e Surf Lifesaving
ORO
Lucrezia Fabretti
100 Manichino con pinne, 200 Superlifesaver, 100 percorso misto, 50 trasporto manichino pinne sprint
Simone Locchi
100 percorso misto (RECORD DEL MONDO 57”20), 200 nuoto con ostacoli e 50 trasporto manichino
Francesca Pasquino
50 nuoto con ostacoli e nuoto nel frangente
Francesca Scarabottolo
50 pinne sprint
Andrea Borona
50 trasporto manichino sprint
Giovanni Mastrolilli
50 trasporto manichino sprint
Leonardo Candela
Canoa
Beatrice Candela
Canoa
4×25 Trasporto manichino maschile
Locchi, Ferraro, Borona, Belloli
4×50 pool lifesaver mixed
Santambrogio, Scarabottolo, Locchi, Borona
4X50 ostacoli
Ruggeri, Brambillaschi, Locchi Borona
4×50 mista maschile
Brambillaschi, Ferraro, Locchi, Borona
Ocean femminile
Di Giacomantonio, Candela B., Giordano Mel., Molinari
Lifesaver Mixed
Locchi, Giodano Mel., Candela L., Molinari
ARGENTO
Simone Locchi
50 trasporto manichino e Nuoto nel frangente
Masha Giordano
100 manichino con pinne
Emanuele Achilli
200 superlifesaver
Giovanni Mastrolilli
50 trasporto manichino e 50 nuoto con ostacoli
Valeria Di Giacomantonio
200 nuoto con ostacoli
Francesca Pasquino
50 trasporto manichino
Sofia Molinari
Sprint sulla spiaggia
Staffetta torpedo maschile
Locchi, Borona, Mancini, Ferraro
BRONZO
Lucrezia Fabretti
50 nuoto con ostacoli e 50 pinne sprint
Martina Laurenti
100 percorso misto, 50 trasporto manichino e 50 trasporto manichino sprint
Sofia Molinari
100 manichino pinne e torpedo
Francesca Pasquino
200 superlifesaver e 200 nuoto con ostacoli
Andrea Borona
100 manichino pinne e torpedo
Simone Locchi
50 nuoto con ostacoli
Massimo Palomba
Canoa
Francesca Scarabottolo
Sprint sulla spiaggia
Staffetta Torpedo
Laurenti, Pezza, Molinari, Scarabottolo
CLASSIFICHE INDIVIDUALI
Lucrezia Fabretti Campionessa assoluta Lifesaving e seconda nella classifica combinata
Simone Locchi secondo nella classifica Lifesaving e terzo nella classifica combinata
CLASSIFICA DI SOCIETÀ
Campione d’Italia assoluta
Prima classificata società civili e generale salvamento
Terza classificata società civili gare oceaniche