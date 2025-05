Si sono svolti a Riccione, dal 23 al 28 maggio, i Campionati Assoluti Primaverili di Lifesaving e Surf Lifesaving nei quali In Sport Rane Rosse si è confermata sul tetto del Salvamento italiano aggiudicandosi lo Scudetto 2024-25, il quarto consecutivo e il quattordicesimo della sua storia.

In Sport Rane Rosse vince lo Scudetto di Salvamento 2024-25

Una prova straordinaria degli atleti In Sport Rane Rosse di Vimercate che hanno meritato lo Scudetto dominando le gare in piscina con 1214,75 punti, doppiando ampiamente le Fiamme Oro (512) al secondo posto. Buona la prestazione anche nelle gare in mare dove In Sport Rane Rosse ha chiuso al terzo posto dietro a Sportiva Sturla e Amici Nuoto Riva.

Successo anche nella competizione Surflifesaving Youth, dedicata ai più giovani, che ha visto In Sport Rane Rosse portarsi a casa nuovamente lo Scudetto davanti a Athena Sport Club e Nuotatori Canavesani.

Si sono svolti a Riccione, dal 23 al 28 maggio, i Campionati Assoluti Primaverili di Lifesaving e Surf Lifesaving nei quali In Sport Rane Rosse si è confermata sul tetto del Salvamento italiano aggiudicandosi lo Scudetto 2024-25, il quarto consecutivo e il quattordicesimo della sua storia.

Una prova straordinaria degli atleti In Sport Rane Rosse che hanno meritato lo Scudetto dominando le gare in piscina con 1214,75 punti, doppiando ampiamente le Fiamme Oro (512) al secondo posto. Buona la prestazione anche nelle gare in mare dove In Sport Rane Rosse ha chiuso al terzo posto dietro a Sportiva Sturla e Amici Nuoto Riva.

Successo anche nella competizione Surflifesaving Youth, dedicata ai più giovani, che ha visto In Sport Rane Rosse portarsi a casa nuovamente lo Scudetto davanti a Athena Sport Club e Nuotatori Canavesani.

Foto 1 di 10 Assoluti_Sal_Borona Foto 2 di 10 Assoluti_Sal_Campioni Piscina Foto 3 di 10 Assoluti_Sal_DiGiacomantonio Foto 4 di 10 Assoluti_Sal_DIppolito Foto 5 di 10 _Assoluti_Sal_Oceaniche Foto 6 di 10 Assoluti_Sal_Pirovano Foto 7 di 10 Assoluti_Sal_Podio Ocean Foto 8 di 10 Assoluti_Sal_ScudettoAssoluto Foto 9 di 10 Assoluti_Sal_ScudettoYouth Foto 10 di 10 _Assoluti_Sal_Staffetta

Tutte le medaglie

Di seguito le medaglie dei nostri atleti Campionati Assoluti Primaverili e Lifesaving e Surf Lifesaving

ORO

Lucrezia Fabretti

100 manichino con pinne, 200 super lifesaver

Simone Locchi

100 percorso misto, 50 trasporto manichino, 50 trasporto manichino da acqua

Paola Borrelli

200 nuoto con ostacoli

Francesca Pasquino

50 nuoto con ostacoli

Francesca Scarabottolo

50 pinne

Francesco Ferraro

50 pinne

Beatrice Candela

Surf sky race

Leonardo Candela

Surf sky race

4x25 Trasporto manichino maschile

Belloli, D’Ippolito, Borona, Mastrolilli

4x50 ostacoli femminile

Pirovano, Pasquino, Borrelli, Di Giacomantonio

Mixed Ocean Lifesaver

Palomba, Giordano Mel., Mastrolilli, Scarabottolo

ARGENTO

Masha Giordano

100 manichino torpedo pinne, 100 manichino con pinne

Andrea Borona

50 trasporto manichino pinne da acqua

Giovanni Mastrolilli

50 trasporto manichino da acqua

Francesca Pasquino

200 super lifesaver, frangente, 50 pinne

Anna Pirovano

100 percorso misto

Simone Locchi

200 nuoto con ostacoli

Valeria Di Giacomantonio

200 nuoto con ostacoli

Lucrezia Fabretti

50 Trasporto manichino

Gabriele Brambillaschi

50 nuoto con ostacoli

Massimo Palomba

Surf sky race

4x25 Trasporto manichino

Pirovano, Pasquino, Pezza, Laurenti

4x50 Mista Femminile

Pirovano, Pasquino, Laurenti, Giordano Me

4x50 Mista Maschile

Brambillaschi, Ferraro, Mastrolilli, Borona

BRONZO

Lucrezia Fabretti

50 trasporto manichino da acqua, 50 pinne

Martina Laurenti

100 percorso misto e 50 trasporto manichino dall’acqua

Mattia D’Ippolito

100 manichino con pinne

Melissa Giordano

100 manichino torpedo pinne

Simone Locchi

50 nuoto con ostacoli

Torpedo Acque Libere Femminile

Laurenti, Pezza, Molinari, Scarabottolo