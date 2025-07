Inarrestabile Paolo Perna: il 34enne si è riconfermato campione agli Italiani outdoor

Paolo Perna, 34 anni, ipovedente grave, si è riconfermato campione agli Italiani assoluti outdoor Fispes, sugli 800 metri, nella categoria T12. Le gare si sono svolte il 12 e 13 luglio allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto e vi hanno preso parte 183 atleti in rappresentanza di 53 società provenienti da tutta Italia.

Per Perna è il quarto titolo consecutivo outdoor sulla distanza e il sesto nella sua breve carriera. Due li aveva ottenuti ai campionati indoor, per un biennio consecutivo ad Ancona. Nella prova tricolore in pista il medese aveva al suo fianco l’amico di sempre Samuele Beltrametti di Seveso. Perna, portacolori dell’Asd Free Moving di Monza, si allena costantemente sulla pista dello stadio di Meda intitolato a Mino Favini.

«E’ stata un’altra bella soddisfazione personale quest’ultima medaglia, mia e anche di Samuele perché ho dovuto intensificare la preparazione per ottenere il tempo minimo di qualificazione negli ultimi mesi, in quanto da gennaio a tutto aprile ero rimasto fermo per infortunio - ha raccontato Paolo Perna - A Grosseto mi sono recato con tanta voglia in corpo soprattutto per verificare quali potenzialità potevo ancora mettere in campo dopo quella sosta forzata. E ce l’ho fatta. Ringrazio come sempre la mia società di appartenenza, l’assessore allo Sport e vicesindaco di Meda, Stefania Tagliabue, e il presidente dell’Atletica Meda, Massimo Nava, che mi offrono la possibilità di allenarmi a pochi passi da casa».