Proseguono i lavori in casa Vis Nova, da questa estate Centro di Formazione Inter (privilegio riservato solamente ad altre 13 realtà in tutta Italia).

Inaugurati i nuovi campi al Centro Sportivo "Stefano Borgonovo"

La società di Giussano, comune della provincia di Monza e Brianza, ha inaugurato nella giornata di ieri i nuovi campi in manto sintetico del Centro Sportivo "Stefano Borgonovo". Insieme al presidente Emiliano Sironi, al responsabile tecnico Marco Barollo e alla responsabile organizzativa Giovanna Terrenghi e agli esponente comunali - il sindaco Marco Citterio, gli assessori Sara Citterio e Giacomo Crippa e il consigliere Roberto Villa - hanno presenziato anche Giovanni Rusca, Responsabile Tecnico dell'Attività di Base dell'Inter, e Raffaele Fumagalli, Coordinatore Scouting dell'Attività di Base nerazzurra, oltre agli esponenti di Limonta Sport (azienda che ha realizzato il manto in erba sintetica).

Un progetto importante, volto a migliorare ulteriormente la qualità complessiva dell'impianto, dai campi a 11 a quelli a 7, e che testimonia una volta di più l'impegno e la dedizione della Vis Nova nel soddisfare gli altissimi standard imposti dall'Inter (che proprio qui, in caso di necessità, fa giocare le partite casalinghe delle formazioni Under 18 e Under 17).