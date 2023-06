E stato inaugurato l’AC Monza Club Brianza Valle Lambro. L'evento ufficiale di inaugurazione si è tenuto ieri sera, mercoledì 31 maggio, presso il ristorante “La Rizulin” di Briosco.

Inaugurato l’AC Monza Club Brianza Valle Lambro

A rappresentare AC Monza erano presenti i calciatori biancorossi Birindelli e Sorrentino, l'allenatore in seconda Stefano Citterio e lo SLO Vincenzo Iacopino, ovvero il Supporter liaison officer, responsabile della tifoseria nominato dal club.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Grande ovviamente l'entusiasmo per i giocatori brianzoli, disponibili come sempre per foto e autografi.

In occasione della serata, l’artista socio del Club Brianza Valle Lambro Claudio Elli ha donato una sua opera ai rappresentanti di AC Monza, che hanno ricevuto anche delle targhe speciali. Lo SLO Vincenzo Iacopino ha a sua volta omaggiato i membri del Club, presieduto da Andrea Rigamonti, con una maglia personalizzata.

Infine la cena con estrazione della lotteria benefica, il taglio della torta e i saluti finali, per un'altra grande serata all'insegna della passione per i colori biancorossi.

Dove si trova

L’AC Monza Club Brianza Valle Lambro, che ha sede a Carate Brianza, è un Club Ufficiale di AC Monza Club: il progetto che si pone l’obiettivo di coinvolgere e fidelizzare la fan base attraverso l’aggregazione. Grazie al progetto AC Monza Club i “Monza Club Ufficiali” e i propri membri potranno vivere esperienze esclusive come incontri, raduni, feste, iniziative di coordinamento tra i club e ottenere vantaggi unici come merchandising dedicato, sconti dai partner, accesso a canali di comunicazione riservati e diritto ad un periodo di prelazione sull’acquisto di biglietti quando previsto da AC Monza.