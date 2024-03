Fine settimana ricco di soddisfazioni e primi posti quello vissuto dagli Arcieri della polisportiva Besanese che hanno preso parte al “I° Trofeo Città di Biassono”.

Incetta di primi posti per gli arcieri della Polisportiva Besanese

Sia nella categoria maschile che in quella femminile la società di Besana in Brianza ha portato a casa degli ottimi risultati. In particolare si segnala il primo e secondo posto Master Maschile per Maggioni Giulio (555 punti) e Conti Fabrizio (554 punti) che con Frison Massimo guadagnano anche il primo posto di squadra per la categoria (1634 punti).

Nella categoria femminile, primo posto Allieve Femminile per Ormenese Greta (476 punti) e primo posto di squadra Master Femminile per Redaelli Monica, Corti Maria Carla e Muzzupappa Letizia (1462 punti)

Terzo posto di squadra Senior Maschile infine per Cassetti Stefano, Frison Marco e Filippin Andrea (1523 punti).

Le foto