Inizia con una vittoria la stagione del Real Meda

Il Real Meda ha iniziato la stagione con una vittoria convincente per 3-0 contro il Blues Pietrasanta nella prima giornata del campionato di Serie C Femminile. Le padrone di casa hanno controllato il match dall'inizio alla fine, imponendo il proprio ritmo e dimostrando solidità in ogni reparto.

Real Meda, il primo tempo contro Blues Pietrasanta

La gara entra subito nel vivo. Al 14’, Mugnaini tenta un tiro dal limite dell’area, ma Generali blocca senza difficoltà. Al 20’ il Blues Pietrasanta prova a rispondere: su un’uscita di Ripamonti, Martinelli calcia a porta vuota, ma la palla finisce fuori.

Il Real Meda continua a creare occasioni. Al 22’ Ienna prova la conclusione, ma il tiro è troppo debole per impensierire Generali. La svolta arriva al 28’, quando una punizione di Vlassopoulou dal limite costringe Generali a deviare sulla traversa; sulla ribattuta, Roventi è la più veloce e insacca il gol dell’1-0.

Nel finale del primo tempo, al 43’ Mariani sfiora il raddoppio con una potente conclusione, ma Generali si supera e devia in calcio d’angolo. Dopo tre minuti, Mariani ci riprova, ma trova ancora l’opposizione del portiere ospite. L’ultima occasione del primo tempo è di Vergani, che calcia da lontano, ma la palla termina alta sopra la traversa.

Secondo tempo

Nella ripresa, il Real Meda riprende con grande determinazione. Al 51’ Roventi cerca il raddoppio con un tiro da fuori area, ma Generali risponde presente. Due minuti dopo, una punizione di Bengasi si spegne alta sopra la traversa. Al 54’ Ripamonti è chiamata in causa su un tiro dalla trequarti di Passaglia, ma para senza difficoltà.

Le padrone di casa continuano a spingere. Al 56’ Vlassopoulou tenta una conclusione che finisce sopra la traversa, mentre due minuti dopo è Ienna a rendersi pericolosa, ma Generali para e devia in calcio d’angolo. Sul corner seguente, Mariani ci prova ancora, ma il portiere avversario si oppone con un’altra grande parata.

Il raddoppio arriva al 74’: Campisi riceve palla sulla sinistra, calcia in porta con grande precisione e batte Generali per il 2-0. Le padrone di casa non si accontentano e continuano a cercare la terza rete. Al 77’ Sesini tenta un tiro insidioso, ma Generali è ancora pronta.

Un minuto dopo Mariani si inserisce in area e costringe un difensore avversario al fallo di mano. L’arbitro assegna il calcio di rigore e Roma si incarica della battuta, trasformando con freddezza per il 3-0.

Nel finale, al 85’, Mariani serve un perfetto cross per Ragone, che tenta la deviazione, ma Generali para nuovamente. Nonostante il risultato ormai al sicuro, il Real Meda non rallenta. Al 88’ Sesini ci prova ancora, ma Generali si conferma attenta. L’ultima occasione della partita arriva al 92’, quando Cvetkova effettua un cross che però finisce alto sopra la traversa.

