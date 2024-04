L’annata sportiva dei mini-ciclisti inizia da Sovico. Domenica 7 aprile, infatti, il Velo Club Sovico organizzerà la terza edizione del “Trofeo AutoRivolta – Comune di Sovico”, evento che vedrà protagonisti gli atleti e le atlete della categoria Giovanissimi.

Inizia da Sovico la stagione dei mini-ciclisti

Il pomeriggio di sport inizierà alle 13.00, quando atleti, tecnici e accompagnatori si ritroveranno in via Mameli per la verifica licenze e le operazioni preliminari. Le gare scatteranno alle 14.30 con la “Promozione Giovanile” a cui faranno seguito le batterie dalla G1 alla G6.

Oltre 200 i ciclisti iscritti che si sfideranno su un circuito di 950 metri interamente chiuso al traffico tracciato dagli organizzatori partendo da Via Mameli, proseguendo per Via Lombardia, Via Mazzini, Via Stoppani per concludere nuovamente in Via Mameli. Come di consueto, il numero di tornate da percorrere è stabilito secondo la fascia d’età.

La formazione giallo – blu diretta da Laura Vergani e Andrea Costa Starrico si presenterà alla sfida sulle strade di casa con tutti i suoi effettivi: Leonardo Mariani, Filippo Scaccalossi, Leonardo Tentori, Matteo Veggiato, Nicolò Redaelli, Jacopo Mariani, Leonardo Mazzeo, Giacomo Razzoli, Guglielmo Rivolta, Diego Sorrentino, Nicolò Pirola, Thomas Pirola e Samuele Colombo.

Altro impegno in Piemonte

Nella mattinata di domenica (a partire dalle 9.00) gli Allievi saranno impegnati a Castelletto Sopra Ticino nella quarantunesima edizione del GP Resistenza