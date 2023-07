Inizia l’avventura di Olympique Limbiate. Il sodalizio trova casa al centro sportivo di via Tolstoj: "Qui per formare calciatori"

Inizia l’avventura di Olympique Limbiate

La "mission" della società è tutta racchiusa nelle parole del presidente Mauro Pezzulla:

"Siamo qui per formare calciatori, vincere campionati e tornei non ci interessa. E’ la strada più difficile, ma riteniamo sia quella giusta".

E’ partita così, a inizio giugno l’avventura dell’Olympique Limbiate Asd. Un ritorno in Brianza per molti dirigenti (Pezzulla come molti suoi compagni di avventura è di Cesano Maderno) dopo aver proposto un "certo tipo di calcio" a Milano.

La nuova casa al centro sportivo

Il "nuovo" sodalizio ha trovato casa nel centro sportivo di via Tolstoj.

"E’ nato un po’ tutto per caso – aggiunge Pezzulla, 53 anni reduce dall’esperienza a Milano in via Comasina e ancor prima con la Vigor Milano – Un amico mi ha segnalato la disponibilità del gestore dei campi e del Comune ad avviare una collaborazione sportiva e così eccoci qua a Limbiate. Ci siamo avvicinati a casa...".

Lo staff di Olympique

Un’avventura in Brianza che non si sarebbe concretizzata se il "pres" non avesse raccolto la piena disponibilità al progetto da parte del direttore sportivo Thomas Massa, uomo di calcio con un curriculum di altissimo profilo, in Italia (al Milan, al Como e alla Pro Patria) e all’estero (Shalke 04 in Germania e addirittura in Cina).

"E’ un avventura partita decisamente bene, abbiamo già completato la maggior parte delle squadre che parteciperanno ai campionati provinciali e per alcune categorie ne iscriveremo due, aggiungeremo squadre che a Milano non avevamo – spiega entusiasta Massa, 44 anni – Ma, oltre ai numeri decisamente confortanti, è la qualità che ci caratterizza: puntiamo molto sulla formazione, sull’aggiornamento dei nostri allenatori e preparatori, offriamo una metodologia diversa, un approccio diverso sul campo e la struttura societaria è ormai ampiamente collaudata".

In campo da settembre

L’Olympique metterà in campo nella prossima stagione sportiva (i campionati provinciali inizieranno con tutta probabilità a fine settembre) sette squadre, dai pulcini agli under 17, a cinque, sette, nove e undici giocatori. Nel frattempo, società e staff tecnico stanno rompendo il ghiaccio con camp estivo e open day nella struttura di via Tolstoj.