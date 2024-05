Anche il 1° maggio gli arcieri della Polisportiva Besanese non si sono fermati prendendo parte al al “4° 70/60/50 mt C.A.M. - Torneo del Galletto” di Gallarate.

Inizio maggio carico di competizioni per gli Arcieri Besanesi

La squadra di Besana in Brianza, presente con uhn nutrito gruppo di atleti, ha portato a casa ottimi risultati in diverse categorie. Nel dettaglio:

Primo posto Master Maschile per Mandelli Andrea (593 punti); secondo e terzo posto Master Femminile per Corti Maria Carla (543 punti) e Muzzupappa Letizia che con 520 punti migliora il suo record personale.

E ancora un podio completo per gli Junior Maschile Villa Matteo (598 punti), Brotto Andrea (552 punti) e Bugatti Federico (499 punti) che guadagnano anche il podio di squadra per la categoria (1649 punti). Da non dimenticare anche il primo posto Junior Femminile per Agrati Camilla (555 punti) e il secondo e terzo posto, nella categoria Allieve Femminile, per Pedoto Chiara (454 punti) e Ormenese Greta (452 punti).

Nel fine settimana appena concluso invece gli arcieri biancorossi si sono distinti anche al “I° Trofeo ASTARCO 2024” di Asti, con un secondo e terzo posto master femminile per Corti Maria Carla (565 punti) e Redaelli Monica (548 punti). Buona prestazione anche al “VI 72 Frecce Città di Erba” con il terzo posto di squadra Master Maschile per Mandelli Andrea, Morellini Alessandro e Riboldi Adelio (1578 punti)

Infine al “Trofeo CONI 2024 - Fase regionale” a Canegrate – Terzo posto per Mariani Lisa (532 punti).

Le foto