International Fencing Challenge, in gara anche tre atleti della Lame Oro

Fine settimana di gare anche per il Club Scherma Lame Oro di Carnate che ha partecipato con tre atleti Under 14 alla gara internazionale International Fencing Challenge che si è tenuta a Brescia.

La competizione che si è tenuta nel Palazzetto del Centro Sportivo San Filippo ha visto la giornata di sabato 3 dicembre interamente dedicata alla spada. In pedana sono scesi: Damiano Redaelli, Leonardo Magni e Amelie Maiocchi per le categorie Ragazzi/Allievi, Maschietti/Giovanissimi e Ragazze/Allieve.

Redaelli, inserito in un girone impegnativo, si è subito qualifica nel tabellone ad eliminazione diretta. Successivamente, nonostante abbia tirato molto bene, è stato superato da un atleta israeliano.

Leonardo Magni invece si è imposto in 2 assalti su 5 nel girone eliminatorio, saltando la prima diretta ma è poi stato sconfitto in un assalto equilibrato da un atleta veronese per l’accesso ai 32. Ha confermato comunque un buon periodo di forma.

Amelie Maiocchi ha iniziato come testa di serie della competizione vincendo tutti gli assalti in girone, superando agevolmente le prime 2 dirette. Complice forse il peso delle aspettative si è fermata nei sedicesimi contro un'atleta israeliana.

Domenica dedicata al fioretto

La giornata di gare di domenica, dedicata al fioretto, ha visto ancora protagonista Amelie che, dopo un girone al di sotto delle aspettative, ha vinto facilmente la prima diretta. Poi, nei seguenti assalti per i 16 e gli 8 ha incontrato delle storiche rivali lombarde sulle quali è riuscita ad imporsi in due assalti senza esclusione di colpi. Si è fermata all'accesso ai quarti in un assalto al cardiopalma fino all'ultima stoccata (15-14) contro la Campionessa Italiana in carica.

La monzese si è piazzata dunque all’8° posto in questa gara internazionale che fa ben sperare per il prossimo appuntamento a Verona nel prossimo weekend in cui si terrà la 1^ prova nazionale di fioretto.