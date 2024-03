Jack al debutto nella Nazionale Under18 di rugby: «Un sogno»

Giacomo Dolci ha compiuto 18 anni sabato ma sembra avere già un futuro scritto: il 16 marzo ha debuttato nella Nazionale Under 18 di rugby.

Il suo percorso è iniziato tre anni fa quando, supportato da mamma Federica, da papà Massimo e dai suoi due fratelli Francesco e Beatrice, si è iscritto al Seregno Rugby.

La storia di Jack

La passione per la palla ovale è cresciuta e nel 2022 si è spostato alla Cus Milano, dove ha giocato per un anno. La svolta nel 2023 quando, inaspettatamente, ha ricevuto una chiamata dal suo attuale club, il Rugby Colorno: il club di Parma gli ha offerto un posto in squadra e lui, allora diciassettenne, non ci ha pensato due volte a fare le valigie.

Una dimostrazione di coraggio per Giacomo, Jack per chi gli vuole bene, che ha lasciato famiglia, amici e scuola per inseguire il suo sogno che ora sta diventando realtà.

«È stato un cambiamento enorme, mi sono ritrovato da solo in una città sconosciuta senza i miei genitori - dice Giacomo - La società e i miei compagni però mi hanno accolto fin da subito come uno di loro non facendomi mancare niente. Non nego che al secondo mese, tra scuola, solitudine e pressione è stata tosta, ma ora è tutto passato e vivo la vita dei miei sogni».

Il gigante di un metro e 89 centimetri per 135 chili ha subito un infortunio al ginocchio sinistro a inizio anno che lo ha costretto a esentarsi dai match per quattro settimane.

Le speranze per la sua convocazione in Nazionale erano basse ma nonostante lo stop forzato il tecnico Paolo Grassi ha scelto di contattarlo e, dopo qualche allenamento di prova, lo ha schierato per tutta la durata del secondo tempo di gioco sul prato del San Michele a Calvisano (Brescia), dove gli Azzurrini hanno trionfato contro il Giappone con il risultato di 45 a 24. A Giacomo non è mancato il tifo dei suoi genitori e di suo fratello Francesco, partiti da Cesano Maderno, dei nonni Gabriella e Paolo e dei suoi compagni di squadra.

Jack al debutto nella Nazionale Under18 di rugby: «Un sogno»

La sua giornata tipo è interamente dedicata al suo sport:

«Al mattino faccio palestra, che è molto importante per avere il fisico sempre allenato e pronto a sostenere ogni tipo di partita - ci racconta il ragazzo - Nel pomeriggio ho allenamento con la squadra e devo dare il massimo, nonostante la stanchezza. Poi, la sera, ho lezione».

Per inseguire il suo sogno, infatti, il cesanese studia online Finanza e Marketing. In passato il talento del Rugby Colorno ha frequentato un anno all’istituto superiore Iris Versari e due al Centro di formazione professionale Giuseppe Terragni di Meda. Giacomo ha le idee chiare, vuole crescere come atleta per essere impeccabile sotto ogni punto di vista e vuole diventare un punto di riferimento per la Nazionale degli Azzurrini che non ha perso tempo e ha già confermato la presenza del giovane brianzolo nelle partite del 30 marzo e dell’8 aprile. I cesanesi si preparano a fare il tifo per lui.