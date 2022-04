JIT di Lissone, la vittoria va alla Stella Azzurra

Pallacanestro

Il torneo internazionale giovanile è tornato a disputarsi dopo due edizioni cancellate

La Stella Azzurra si prende il JIT della rinascita! Battuta in finale l'Aurora Desio.

Di nuovo festa

Dopo due anni di attesa a causa della pandemia, a Lissone torna quella festa di pallacanestro che è il Torneo Internazionale Juniores, giunto alla 28esima edizione e per l'ottavo anno intitolato Trofeo Galvi. A trionfare per la prima volta è la Stella Azzurra Roma che, dopo il terzo gradino del podio nel 2013, riesce finalmente a conquistare il titolo in un'edizione con nove squadre partecipanti e comunque coinvolgente, divertente e che ha attirato tanti appassionati di basket sia al PalaFarè di via Caravaggio, che nel nuovissimo impianto di via di Vittorio, terminato a pochi giorni dal via della manifestazione riservata alla categoria Under 19.

JIT, gran finale

La Stella Azzurra di Germano D'Arcangeli, il meglio che si possa trovare in Italia a livello giovanile e una academy famosa in tutto il mondo, in finale batte l'Aurora Desio col punteggio di 77-59 in un match equilibrato per almeno un quarto e mezzo, ma che poi vede gli “stellini” dilagare nella ripresa grazie alla superiorità fisica, atletica e tecnica per chiudere con un percorso perfetto con cinque vittorie in altrettante gare. Mattatore della finale è Matteo Visintin, autore di 24 punti ed eletto Mvp, miglior giocatore del Jit 2022; in doppia cifra anche Maglietti, 13 punti, e Ndzie, 13 con 16 rimbalzi, Fresno, 11, e Innocenti, 11 con 11 rimbalzi e 6 assist. Quest'ultimo, Emmanuel Innocenti, anche lui del 2004, è stato intitolato giocatore più completo del torneo.

L'Aurora allenata da Gabriele Cassina, arrivata in finale con tre vinte e una persa, sempre con la Stella Azzurra, si consola con le prove da 14 punti di Gianoli, da 10 punti di Rossi, e da 13 con tre triple di Stefano Trucchetti, classe 2006, nominato miglior giovane del Jit 2002 e premiato dalla moglie e dal figlio di Daniele Dell'Orto, scomparso il 13 dicembre 2021 e che è stato prima istruttore di minibasket per generazioni e poi fotografo, anche alla stessa Aurora Desio.

Gli altri

A completare il podio sono gli svedesi di Basketgymnasiet Rig Mark che nella finalina superano in volata 51-49 l'Urania Milano, formazione chiamata in emergenza a pochi giorni dal via del torneo vista la rinuncia proprio all'ultimo degli ungheresi di Rátgéber Academy. E dalla fredda Svezia arriva il giocatore più caldo, Felix Broström, classe 2003, che ha vinto la corona di capocannoniere con 114 punti in 5 gare.

Il JIT della città

Prima delle premiazioni, a cui ha partecipato anche Federico Perego, figlio dell'assessore Renzo e attualmente vice allenatore di Paolo Galbiati alla Vanoli Cremona, c'è stato il messaggio del sindaco di Lissone, Concettina Monguzzi a tutte le persone accorse a gremire il nuovo palazzetto di via di Vittorio: “In questa edizione sono tutti vincitori. Le squadre, l'Apl, i volontari, le famiglie che ospitano i ragazzi, gli sponsor e l'amministrazione comunale che ha terminato in tempo record questa struttura. La città di Lissone rivolge un grazie a questi giocatori perchè ci permettono di ripartire da loro, dall'energia e dall'entusiasmo contagioso che hanno. Non era scontato essere di nuovo qui dopo due anni di pandemia”.

La classifica finale del JIT 2022