Junior European Cup di Judo: medaglia d'argento per l'atleta della Polisportiva Besanese

Sabato 9 marzo a Podgorica il pontelambrese Federico Bosis, in forza alla Polisportiva Besanese, ha conquistato la medaglia d’argento nella Podgorica Junior European Cup, che ha visto scendere in pedana 207 atleti provenienti da 26 nazioni diverse.

La gara è stata molto impegnativa soprattutto dal punto di vista fisico perché è stata la prima competizione internazionale nella nuova categoria di peso (-73 kg).

Dopo quattro vittorie rispettivamente contro Rakocevic M., Antelj S, Neyolov A e Topalovic D, Federico Bosis si è dovuto arrendere nella finalissima disputata con il canadese Tsatalashvili.

Ad ogni modo il suo brillante risultato ha reso soddisfatto tutto lo staff della Polisportiva e ovviamente anche il giovane atleta che ha commentato:

"Sono dispiaciuto per la finale ma sono abbastanza soddisfatto per questa giornata. Ho appena cambiato categoria e sono venuto qui perché ho bisogno di fare più incontri possibili per mettermi alla prova: la gara è stata impegnativa ma sono riuscito ad arrivare in fondo anche con avversari non scontati. Questo sarà un anno particolarmente impegnativo perché dovrò affrontare anche la maturità (Federico frequenta la quinta classe del Liceo Carlo Porta di Erba) ma tengo la testa sulle spalle e lavoro per i prossimi appuntamenti. Ringrazio la mia società e i miei tecnici."