La 60esima edizione della Monza Resegone è stata annullata. Avrebbe dovuto tenersi il 27 giugno. Appuntamento nello stesso mese del 2021.

Come molte altre manifestazioni che in queste settimane sono state annullate, anche la famosa Monza-Resegone, giunta quest’anno alla sua sessantesima edizione, si deve fermare.

Gli organizzatori hanno comunicato proprio in queste ore l’annullamento della manifestazione sportiva che si sarebbe dovuta tenere il 27 giugno 2020, dando appuntamento ai tantissimi partecipanti per giugno 2021.

“Tenuto conto che le disposizioni governative e regionali non consentono gli allenamenti all’aperto, fondamentali per la preparazione di competizioni atletiche impegnative – e ancora – tenuto conto che le autorità competenti non rilasciano le necessarie autorizzazioni alle manifestazioni pubbliche e al transito nei territori attraversati dalla corsa, l’edizione 2020 è purtroppo annullata e vi diamo appuntamento al mese di giugno 2021″ – si legge sul sito dedicato alla manifestazione.

Gli organizzatori proseguono:

Nella nota degli organizzatori c’è spazio anche per i ringraziamenti nei confronti dei tanti partecipanti che già avevano confermato l loro presenza. Lo staff invita al prossimo anno per una manifestazione che potrà svolgersi nel migliore dei modi.

“Ringraziamo vivamente le numerose squadre che hanno già inviato le loro pre-scrizioni, come da regolamento e naturalmente non daremo seguito alle procedure di finalizzazione. Dispiaciuti per il contrattempo e le difficoltà causate, contiamo sulla vostra vicinanza e amicizia, affinché il prossimo anno la gara si svolga nel migliore dei modi, con nuovo entusiasmo e grande soddisfazione per tutti. Ma ora bisogna fermarsi e dare priorità alla salute di tutti e dei nostri cari”.