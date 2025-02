Domenica 16 febbraio, a Rimini, la Casati Arcore ha esordito nella prima prova del Campionato di Serie C GAF - Zona Tecnica 1, chiudendo la competizione con un decimo posto e un punteggio totale di 125.100. Ne corsod el weekend anche l'impegno a Cassano d'Adda per la prima prova del Campionato Regionale Serie D allievi LB.

La Casati Arcore impegnata in due gare in trasferta

Le ginnaste della squadra – Viola Galbiati, Matilde Lecchi, Anna Emilia Tognali, Veronica Lissoni e Marta Negri (prestito Fanfulla 1874) - si sono misurate su quattro attrezzi della ginnastica artistica: corpo libero, trave, parallele e volteggio.

Nonostante alcune imprecisioni alla trave e alle parallele, dove qualche errore ha pesato sul punteggio finale, la squadra ha dimostrato buone potenzialità, facendo registrare una performance più solida al corpo libero e al volteggio.

Le ginnaste, allenate da Morgana Iannarelli e Sara Varisco, torneranno in pedana con ancora più determinazione nelle prossime prove del campionato, pronte a migliorare il risultato e a crescere in esperienza e sicurezza. Le prossime tappe della competizione si terranno il 15-16 marzo a Torino e il 5-6 aprile a Padova, dove la squadra cercherà di affinare gli esercizi e ottenere un piazzamento ancora migliore.

Foto 1 di 2 La squadra femminile femminile di serie C Foto 2 di 2 La squadra femminile femminile di serie C

Sezione maschile

A Cassano d'Adda, si è svolta la Prima Prova del Campionato Regionale Serie D Allievi LB di Ginnastica Artistica Maschile. La Casati Arcore ha partecipato con due squadre.

Squadra 1 (David e Nathan Mihaltan, Ruben Molteni, Davide Capuano e Samuele Magro) – 16° posto. Squadra 2 (Mirko Riva, Fabio Mini, Gabriel Bertoli, Damian Lankin, Filippo Fossati) – 12° posto.

I ragazzi hanno affrontato la competizione con impegno consapevoli di avere margini di miglioramento in vista della seconda prova, che si terrà ad Arcore tra circa un mese. L’obiettivo sarà quello di affinare gli esercizi e migliorare la classifica. In campo gara con loro c’era i tecnico Roberto Pavan. I ragazzi in palestra sono anche seguiti anche da Martina Mantovani e Isacco Miotti.

(in copertina la squadra maschile di serie D)