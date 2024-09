Domenica 29 settembre 2024 è andata in scena la 19ª edizione della classica di fine stagione della Cesano Maderno - Madonna del Ghisallo.

Ieri la classica di fine stagione con traguardo alla Madonna del Ghisallo

Gara in linea, storicamente promiscua donne esordienti e donne allieve che negli anni ha visto protagoniste di spessore che oggi militano nel panorama professionistico femminile come Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini, Valentina Scandolara, Ilaria Sanguineti o come la più giovane Federica Venturelli.

Il percorso con partenza da Cesano Maderno, vede il via ufficiale a Seregno per poi snocciolarsi per 42 km nel vallonato brianzolo per dirigersi infine a Canzo (CO) ed iniziare l’ascesa finale che porta davanti al Santuario della Madonna del Ghisallo.

C'era anche Giulia Lombardi

Al via 150 atlete da tutta Italia, con grande festa delle ragazze cesanesi per la preziosa presenza della compagna Giulia Lombardi dimessa dall’ospedale siciliano e rientrata poche ore prima in Lombardia per proseguire le cure necessarie.

Gara che vede il gruppo compatto, sfoltirsi di unità chilometro dopo chilometro mentre si dirige dapprima verso il primo gran premio della giornata posto a Erba (CO) e poi verso il Traguardo Volante posto a Castelmarte (CO) vinto da Maya Ferrante (Eletta Trentino Cycling Team) che indossa così la maglia azzurra offerta da A Cà del Zep.

La cesanese Vivienne Cassata si aggiudica il gran premio della montagna

Il gruppo smosso da vari tentativi di allungo inizia l’ascesa finale sgretolandosi in più frazioni. A fare il ritmo sul muro di Barni è la cesanese Vivienne Cassata che si aggiudica in cima il gran premio della montagna che le permette di vincere la classifica finale dei GPM ed indossare la maglia verde donata da Arienti Autogrù. È sotto questa azione che la laziale Sofia delle Fontane (Vangi Ladies Cycling Team) trova lo spunto di rilanciare e in una lotta fino all’ultimo metro con l’emiliana Alessia Orsi (Calderara STM riduttori), conquista la vittoria della 19ª edizione della Cesano Maderno - Madonna del Ghisallo. Completa il podio di giornata la mantovana Maria Acuti (VC Sovico) seguita a ruota da una agguerrita Vivienne Cassata che chiude quarta sulla linea d’arrivo.

La migliore esordiente e vincitrice della maglia bianca offerta da Saiv è la bresciana Emma Cocca (Mazzano) che conquista così anche la classifica delle donne esordienti secondo anno seguita al secondo posto da Elisa Sansottera Paiusco (Ju Green asd Gorla Minore) e al terzo da Nicole Tasca (Breganze Millenium).

Tra le primo anno la migliore è Ginevra Sambi (POL.Fiumicinese) che precede Olivia Giovannetti (Team Fabiana Luperini San Miniato) e la campionessa italiana Sveva Bertolucci (GS Capannori), mentre la cesanese Nicole Bracco conquista l’8º posto al traguardo.

Ultime giornate di gare

Una nuova edizione di successo archiviata per la Società brianzola di Patron Giuseppe Fontana. Il team brianzolo si appresta ora ad affrontare le ultime giornate di gare, il prossimo appuntamento vedrà infatti le atlete sotto le direttive di Guido Roncolato al via domenica 6 ottobre a Villanuova sul Clisi (BS) finale del Trofeo Rosa interregionale.

Le foto