Bilancio positivo per gli atleti del CTL di Bernareggio che nel weekend dell'11 e 12 marzo hanno preso parte ai Campionati italiani di Corsa Campestre (Festa del cross) nella bellissima e suggestiva cornice di Gubbio.

La delegazione CTL3 atletica ai Campionati Italiani di Corsa campestre a Gubbio

Bel 2500 gli atleti che hanno preso parte alla manifestazione nel complesso, compresa come detto una delegazione di sportivi del CTL3 con i suoi aggregati.

In particolare i ragazzi del club di Bernareggio si sono giocati tutto nelle staffette 4x2000 metri in cui, per ogni squadra, andava "confezionato" un quartetto composto da un allevo, un Juniores, una Promessa, un Senior (sia nelle squadre femminili che in quelle maschili).

Gara femminile

La squadra femminile brianzola ha ottenuto il miglior risultato con l'inserimento in ultima frazione di una superlativa Passoni Sabrina, lanciata dalle compagne Zamboni Greta, Bellomo Agnese e Gobbi Marta. Una frazione finale che l'ha portata a conquistare la 12esima posizione (nel complesso 59 squadre ).

Gara maschile

Bene anche la squadra maschile, giunta 28esima al traguardo con Del Pol Daniele, Rebosio Gabriele, un lanciatissimo Molena Daniele e Mantua Matteo che con caparbietà recupera un paio di posizioni.

Da non dimenticare infine la prova di Filippo Ba, nato e crescuito al CTL3 e che per esigenze societarie ora è in forza al Gav Vertova, con il quale ha vinto il titolo Italiano di Staffetta M35 sempre 4x2000 mt.

(Foto di copertina: squadra Maschile e Femminile. Foto nell'articolo: il quartetto Molena Daniele - Passoni Sabrina - Ba Filipppo - Mantua Matteo)