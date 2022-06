La Di.Po. Basket domina Gara-2 e conquista la promozione in Serie C. Larga vittoria (79-55) in finale playoff contro l'Ussa Nova Milanese: biancoverdi in trionfo.

Obiettivo raggiunto

Finisce nel migliore dei modi la stagione della Serie D della Di.Po. Basket, che vince anche Gara-2 contro l'Ussa Nova Milanese e conquista la promozione in Serie C. Dopo essersi imposti di 10 lunghezze in Gara-1, giocata sabato sera, i vimercatesi si sono ripetuti ieri, martedì, travolgendo l'Ussa sul parquet amico del PalaVerde. 79-55 il risultato finale, con i biancoverdi sempre in controllo della gara. Un successo mai in discussione quello della formazione guidata da coach Tassi: i biancoverdi, infatti, hanno messo le cose in chiaro fin dalla palla a due, confermando quando di buono fatto vedere nel corso di una stagione esaltante, conclusa con la splendida promozione in Serie C. Un trionfo cui hanno assistito tantissimi tifosi, giunti in massa al PalaVerde e tutti con addosso una maglia bianca, come richiesto dalla società nei giorni precedenti a Gara-2: una marea bianca che ha spinto la Di.Po. verso il traguardo finale.

Seconda promozione dopo quella delle ragazze

La promozione di ieri sera rappresenta il coronamento di una stagione esaltante per il sodalizio biancoverde, che nelle scorse settimane aveva festeggiato il salto in Serie C anche della squadra femminile, impegnata nel campionato di Promozione.

"Siamo davvero molto felici, abbiamo fatto qualcosa di storico - spiega il presidente della sezione basket della Di.Po. Dario Colombo - I ragazzi sono stati eccezionali: è stato un campionato lunghissimo, ma si sono meritati questo successo. Un grazie anche a tutti i tifosi che ci hanno sostenuto e che anche ieri sera sono accorsi in massa per darci una spinta in più. Ora siamo già al lavoro per programmare la prossima stagione. Dovremo prima di tutto capire dove giocare, visto che il nostro palazzetto non è a norma per disputare la Serie C. In passato ci siamo divisi tra Bernareggio e Bellusco, scegliendo poi di auto-retrocedere pur di tornare a Vimercate. Una scelta che quest'anno non faremo: i ragazzi si meritano di giocarsi il campionato che si sono conquistati".

Sul Giornale di Vimercate di martedì il servizio completo sulla promozione della Di.Po. Basket Vimercate.