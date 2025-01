La ex campionessa azzurra ha scelto Busnago per allenare: "Qui un ottimo progetto"

Manuela Leggeri insegna i valori dello sport alle ragazze del Volley Busnago e mostra le medaglie d’oro.

La ex campionessa azzurra ha scelto Busnago per allenare

La ex pallavolista e capitano della nazionale che ha vinto in campo con le azzurre l’oro al Mondiale nel 2002 in Germania, ha fatto parte anche dello staff tecnico di Julio Velasco alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, dove la nazionale femminile ha conquistato l’oro per la prima volta nella sua storia. Ora la ex campionessa azzurra ha scelto Busnago per allenare ed educare le ragazze sotto rete.

«Ho trovato un ottimo progetto qui a Busnago - ha detto Leggeri nella conferenza stampa di mercoledì 29 gennaio alla presenza anche di diverse autorità politiche - per far crescere le giovani atlete. Credo che non bisogna mai smettere di sognare e solo con il lavoro si può ottenere il massimo».

Il Volley Busnago conta al momento 150 atleti tra ragazzi e ragazze tutti minorenni e Leggeri è l’allenatrice nel settore giovanile del sodalizio brianzolo.

Le emozioni dei giochi olimpici

Non è mancato un accenno ai giochi olimpici dove Leggeri ha raccontato che «quelle emozioni sono ancora vive in me. Mi ricordo ancora la telefonata di Velasco che pensavo fosse uno scherzo e come alla fine mi sono trovata in un gruppo di donne straordinarie».

Durante la conferenza al palazzetto dello sport di Busnago a fare gli onori di casa ha provveduto il presidente della società di pallavolo Stefano Galbusera, mentre hanno preso parola al tavolo il sindaco Danilo Quadri, il capogruppo di Forza Italia in Regione Fabrizio Figini, il consigliere regionale Jacopo Dozio e Massimo Sala dirigente della Fipav.

«È bello vedere una società come la Volley Busnago dove Stefano Galbusera si impegna da più di 20 anni a insegnare a ragazzi e ragazze a crescere e giocare insieme - ha detto il consigliere Dozio -. Avere qui un’eccellenza come Manuela Leggeri vuol dire riuscire a trasmettere quei valori, quella competenza e quella conoscenza nella pallavolo. Noi come istituzione siamo contenti di sostenere il benessere e lo sviluppo dei giovani anche attraverso lo sport».

Al termine dell’incontro c’è stata l’occasione per vedere le medaglie conquistate dall’ex pallavolista e immortalare il momento con qualche scatto.