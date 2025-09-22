La Folgore Caratese resta in nove ma vince contro Castellanzese

Sconfitta per la Castellanzese in casa della Folgore Caratese.

La cronaca della partita

Clima ottimale allo “Sportitalia Arena” dove Folgore Caratese e Castellanzese si fronteggiano fin dalle prime battute a viso aperto.

E’ Colombo a portare il primo pericolo dalle parti di Salvalaggio con un colpo di testa sotto misura che termina do poco a lato della porta.

La Folgore risponde subito con il primo tiro in porta che coincide con il vantaggio: fuga sulla destra di Gambino, palla in mezzo per Binous che apre sul lato opposto per Forchignone. Il numero dieci biancazzurro entra in area e con un tocco preciso deposita la palla in rete alle spalle di Poli.

Castellanzese che prova con qualche ripartenza, in special modo con Colombo che al venticinquesimo non riesce per pochi centimetri a servire Chessa proiettato verso l’area di rigore.

I neroverdi sfiorano il pareggio alla mezz’ora, quando Chessa da sinistra cerca in mezzo all’area Colombo – appostato a pochi passi dalla linea di porta – ma l’intervento di Aprile in copertura sventa la minaccia, deviando in calcio d’angolo.

Il pareggio è solo rimandato, perché al trentanovesimo ci pensa Chessa a segnare la sua prima rete stagionale: lancio millimetrico di Oleoni dalla propria metà campo, scatto del numero sette neroverde che entra in area, manda fuori causa sia Aprile – infortunatosi nell’occasione e costretto alla sostituzione – sia Samotti prima di depositare in rete con un preciso destro.

La ripresa

E’ Colombo il primo a tentare la conclusione nella ripresa, con un bel tiro a giro dal limite dell’area che termina di poco lontano dall’incrocio dei pali.

Al ventitreesimo la Folgore rimane in dieci uomini per il rosso diretto comminato a Pereira, entrato in campo dieci minuti prima, per un’entrata a gamba alta ai danni di Tordini, colpito in pieno viso e costretto a ricorrere alle cure mediche prima di far ritorno sul rettangolo verde.

A un minuto dal quarantacinquesimo la Folgore ritrova il vantaggio con la punizione di Samotti, conquistata dai biancazzurri per un presunto fallo fuori area di Poli: la conclusione del numero quattro termina direttamente in fondo alla rete alla sinistra del portiere neroverde.

Nel recupero, con la Castellanzese riversata in avanti alla ricerca del pareggio, viene espulso sia il vice allenatore della Folgore sia Lipari, entrambi per proteste.

Il risultato non cambia più, la Folgore vince 2-1.

Tabellino

FOLGORE CARATESE – CASTELLANZESE 2–1 (1-1)

RETI: 8’ pt Forchignone (FC), 39’ pt Chessa (C), 44’ st Samotti (FC)

FOLGORE CARATESE (4-3-3): Salvalaggio; Masi, Samotti, Aprile (41’ pt Grosso), Santarpia; Piantoni, Castellano, Tessitori (15’ st Campani); Gambino (42’ st Muzio), Binous (15’ st Pereira), Forchignone (29’ st Lipari). A disposizione: Spada, Cugnata, Pandullo, Fusco. Allenatore: Nicola Belmonte

CASTELLANZESE (3-5-2): Poli; Airaghi (37’ st Guerrisi), Gritti (21’ st Robbiati), Tordini; Boccadamo, Vernocchi (29’ st Foglio), Lacchini, Castelletto, Oleoni (25’ st Micheri); Chessa, Colombo (21’ st Merkaj). A disposizione: Frigerio, Selmo, Giuliani, Rusconi. Allenatore: Ivan Del Prato

ARBITRO: Stefano Selva di Alghero; assistenti Simone Pretto di Vicenza e Davide Cavallaro di Rovigo

AMMONITI: 34’ pt Gambino (FC), 37’ pt Boccadamo (C), 44’ pt Lacchini (C)

ESPULSI: 23’ st Pereira (FC) per gioco scorretto, 43’ st Carnevale (vice allenatore FC), 49’ st Lipari (FC) per proteste

RECUPERO: 3’ + 5’

(Foto: Mauro Lucchi – Fotografo Ufficiale U.S.D. Castellanzese 1921)