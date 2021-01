La Folgore Caratese si scatena: 4 gol all’Arconatese

Uno splendido mercoledì per la Folgore Caratese, che strapazza l’Arconatese.

In serie positiva

Prosegue il buon momento della formazione brianzola, che nel 2021 non ha ancora conosciuto sconfitte e che sta progressivamente risalendo la classifica del girone A di serie D. Stavolta a cedere il passo alla squadra allenata da Emilio Longo è stata l’Arconatese, sconfitta in casa con il punteggio di 1-4. Partita già decisa dopo mezz’ora del primo tempo, visto che gli ospiti si sono portati sullo 0-2 grazie alle reti di Rachid Kouda e Umberto Agnelli. In apertura di ripresa, poi, è arrivato anche lo 0-3, ad opera di Davide Macrì. Prima della fine c’è stato spazio anche per la rete della bandiera dei padroni di casa, con Gobbi, e per il sigillo di Paolo Valagussa, a coronamento di un pomeriggio perfetto per la Folgore Caratese.

Il tabellino

ARCONATESE-FOLGORE CARATESE 1-4

Reti: 6′ Kouda (Fc), 29′ Agnelli (Fc), 1′ st Macrì (Fc), 16′ st Gobbi (A), 34′ st Valagussa (Fc).

Arconatese: Botti, Spinelli, Tummo, Vecchierelli, Bianchi, Romeo, Menegazzo, Foglio, Pastore, Pavesi, Marra. A disp. Alio, Veroni, Principi, Serafini, Gobbi, Santonocito, Coulibaly, Giovane, D’Aversa. All. Livieri.

Folgore Caratese: Bertozzi, Bini, Ngom, Macrì, Agnelli, Valagussa, Marini, Tronco, Cozzari, Gerosa, Kouda. A disp. Pizzella, Silvestro, Iovine, Zucca, Paoluzzi, Troiano, Distefano, Schiavina, Cacciatori. All. Longo.

Folgore Caratese, la situazione

La classifica del girone A di serie D dopo il turno infrasettimanale (fra parentesi le partite giocate): Gozzano (14) 31, Bra (13) 27, Sestri Levante (15) 27, Pont Donnaz (13) 26, Caronnese (15) 24, Chieri (15) 22, Sanremese (15) 22, Lavagnese (13) 21, Folgore Caratese (14) 21, Imperia (15) 21, Castellanzese (14) 21, Derthona (14) 19, Legnano (12) 18, Saluzzo (13) 18, Arconatese (13) 12, Casale (14) 11, Borgosesia (12) 11, Fossano (14) 9, Vado (15) 9, Città di Varese (13) 8. Domenica la Folgore Caratese tornerà in campo in casa per la 16esima giornata: avversario di turno sarà il Legnano.