In vista della prossima stagione sportiva in Serie C, la Folgore Caratese avrà un nuovo alleato.
La Folgore Caratese sigla una partnership con Volkswagen Lombarda Motori
La società guidata dal presidente Michele Criscitiello ha infatti stretto una partnership con Volkswagen Lombarda Motori.
Si tratta di una collaborazione, come sottolineato dalla stessa Folgore che “che rafforza il legame del club con una delle realtà imprenditoriali di riferimento del territorio brianzolo”.
Le parole della società
Come sottolineato dalla società di Carate Brianza:
“L’accordo nasce dalla condivisione di valori quali serietà, affidabilità e attenzione al territorio e si inserisce in un momento storico per la nostra società, pronta ad affrontare il suo primo campionato professionistico in Serie C. Un percorso di crescita che guarda al futuro anche attraverso il consolidamento delle relazioni con le eccellenze che rappresentano la Brianza. La Folgore Caratese dà il benvenuto in famiglia a Volkswagen Lombarda Motori”.