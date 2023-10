Una zampata dell'uomo salvezza, ex di giornata, impedisce alla Folgore di tornare in Brianza con il bottino pieno a pochi istanti dal 90'. A Carate si ricordano bene di Henkel Hyka, l'attaccante della provvidenza nel supplementare dei play out col Città di Varese. Nel rivoluzionario mercato estivo è stato uno dei tanti sacrificati e possiamo immaginare che si aspettasse la domenica del “rendez vous” con la sua vecchia squadra con grande voglia di rivalsa, di dimostrare che sarebbe potuto rimanere al XXV aprile. Non ha tradito nel momento decisivo, salvando il suo Villa e rimandando una Folgore che non riesce a staccarsi dalla zona mediana della classifica.

La Folgore Caratese torna a casa con un pareggio

Pensare che l'inizio di partita ha visto l'undici di Crippa aggredire gli orobici e andare vicino al vantaggio in due occasioni prima del 10'. Arpino di testa non indirizza nello specchio un cross di Confalonieri al 5' e tre minuti dopo Scapuzzi spreca a tu per tu con Maglieri. Il Villa ci prova con la girata acrobatica di Siani, senza forza e fortuna e al 23' Gualdi viene ribattuto dall'attenta difesa della Folgore. Il crescendo dei padroni di casa viene certificato prima del riposo da altre chance per Siani, anticipato da Cavallini al 39' e un minuto dopo Chiossi che manca la deviazione vincente. Crippa riordina le idee negli spogliatoi e la Folgore ha un piglio diverso nella ripresa di una partita che vuole vincere. Floridia colpisce il palo con un bel tiro violento nel cuore dell'area giallorossa e siamo solo al 3' del secondo tempo. La frustata sveglia un Villa che non si adagia sugli allori e in contropiede mette i brividi con il colpo di testa, sventato, di Llehaj.

Il ritmo cresce sempre di più e gli orobici vanno vicinissimo al vantaggio con Arpino che salva la porta sguarnita sul guizzo di Siani. Gol mancato e gol subìto: protagonista Chisbah. Su corner battuto da sinistra l'ex serie A insacca in mischia. Mancano dieci minuti al novantesimo e la Folgore viene assediata da un Villa che si getta all'attacco a caccia del pareggio. Le prove generali di Hyka non sortiscono gli effetti sperati. Dal cross di Siani l'attaccante non inquadra lo specchio, che invece troverà - senza pietà - a una manciata di minuti dal triplice fischio. Il gol è una bellezza al volo che acceca Ravarelli al 42'.

Una Folgore stordita dal pareggio rischia di capitolare ancora, poco dopo, con il solito guizzante Siani che si inventa un destro a giro di Del Piero non di molto a lato. Crippa e i suoi tirano un bel sospiro di sollievo e tornano a Carate con un punto che muove, poco, la classifica.