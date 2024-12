La Folgore Caratese vince 5-1 grazie alla doppietta di Ferrandino e alle reti di Cocola, Lipari e Giugno contro la Castellanzese, con l'unico gol neroverde messo a segno da Boix Garcia, alla sua prima marcatura da quando è arrivato a Castellanza.

La Folgore Caratese vince in casa contro la Castellanzese

Squadre subito aggressive fin dal fischio d’avvio, con Poli chiamato subito a due difficili parate dapprima su un tiro dalla distanza di Balamotis e successivamente su un preciso colpo di testa di Arpino, interventi che salvano il risultato.

La Folgore Caratese sblocca il match al ventottesimo su calcio di rigore, calciato centralmente dall’ex Ferrandino, che concretizza il penalty conquistato da Cocola atterrato in area da Boccadamo. Il raddoppio dei padroni di casa arriva al trentottesimo con il cross dalla destra di Lipari che attraversa tutta l’area di rigore senza che nessuno riesca ad intercettarlo; sul secondo palo è appostato Cocola che insacca da due passi.

Nella ripresa è ancora la Folgore a trovare la via della rete nuovamente con Ferrandino; cambio gioco rapido da sinistra a destra, palla a Lipari che mette in mezzo dove Ferrandino mette a segno la terza rete per i padroni di casa.

Nemmeno il tempo di rimettere il pallone a centrocampo e la Castellanzese riapre il match con il primo gol in neroverde di Boix Garcia, la cui girata di prima intenzione su cross di Di Coste si infila alle spalle di Salvalaggio.

I padroni di casa ribattono prontamente, trovando il quarto gol con Lipari, servito bene dall’apertura di Ferrandino.

A sette minuti dalla fine arriva il quinto gol della Folgore Caratese, firmato dal neo entrato Giugno che sfrutta un cross basso dalla destra di Balamotis e insacca – con la complicità della traversa - alle spalle di Poli.

Tabellino

FOLGORE CARATESE – CASTELLANZESE 5–1 (2-0)

RETI: 28’ pt rig. Ferrandino (FC), 38’ pt Cocola (FC), 13’ st Ferrandino (FC), 15’ st Boix Garcia (C), 22’ st Lipari (FC), 39’ st Giugno (FC)

FOLGORE CARATESE (4-2-3-1): Salvalaggio; Balamotis, Arpino, Bigolin, Martellotta; Pedone (19’ st Matteucci), Rebaudo; Lipari (32’ st Forchignone), Ferrandino (35’ st Giugno), Cocola; Rosa (35’ st Simeri). A disposizione: Spada, Mazzone, Camilleri, Codraro, Marchi. Allenatore: Filippo Carobbio

CASTELLANZESE (3-4-3): Poli; Beretta (17’ st Rodolfo Masera), Gritti, Bernardi; Boccadamo (1’ st Lacchini), Castelletto, Di Coste, Rusconi; Chessa (40’ st Serra), Boix Garcia, Colombo (19’ st Padovan). A disposizione: Salina, Rodolfo Masera, Marrone, Fall, Ruschena, Amato. Allenatore: Corrado Cotta

ARBITRO: Ledjan Skura di Jesi; assistenti Marco Bortoluzzi di Conegliano e Enrico Antonini di Bassano del Grappa

AMMONITI: 16’ st Rebaudo (FC), 23’ st Rosa (FC), 48’ st Simeri (FC)

ESPULSI: 48’ st Simeri (FC) per doppia ammonizione

RECUPERO: 1’ + 5’

Foto: Aldo Massarutto (Fotografo ufficiale U.S.D. Castellanzese 1921)