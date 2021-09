La Nazionale Italiana Fipic si allena al PalaMeda, oggi in visita il sindaco

Nella mattinata di giovedì 9 settembre Luca Santambrogio, sindaco del Comune di Meda con Stefania Tagliabue, assessore Sport e Politiche Giovanili, hanno fatto visita alla Nazionale Italiana Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) che dal 7 settembre si sta allenando al PalaMeda, con il patrocinio della Città di Meda, per il primo raduno stagionale.

“Per Meda è un grande onore ospitare la Nazionale - ha dichiarato il sindaco Luca Santambrogio in un breve saluto agli atleti e allo staff azzurro -. La città ha voluto fortemente la presenza di Briantea84 sul territorio, società con cui si è instaurato un connubio importantissimo e quindi siamo contenti di accogliere apertamente le iniziative proposte dal club. Grazie a loro stiamo, così, vivendo un nuovo momento prestigioso per tutti noi. Il basket in carrozzina è una realtà sportiva molto coinvolgente sul nostro territorio, capace di interessare tanti giovani, varie realtà fra cui gli oratori, che costituisce momento significativo di un’Amministrazione: mi auguro che nel prossimo futuro anche alcune prestigiose aziende medesi leader dell’arredamento possano diventarne sponsor”.