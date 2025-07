La fusione

Mister Turano ai giocatori: “Vorrei che sia l’esperienza più bella della vostra carriera per creare qualcosa di indimenticabile”

Presentata ieri sera, al campo sportivo Volpi di Cesano Maderno, la nuova prima squadra della Briantea Calcio, nata dalla fusione tra DB Calcio Cesano Maderno e Bovisio Masciago. Abbiamo incontrato da vicino la squadra, il mister e i membri dello staff della società.

La nuova Briantea Calcio presenta la prima squadra

Il presidente Gigi Pozzoli, affiancato dal vice Luca De Zotti, ha aperto l’incontro sottolineando la volontà di costruire prima un gruppo unito e poi, con ambizione, di puntare alla vittoria del campionato.

L’allenatore Nicola Turano, con un passato sulla panchina del DB Calcio, con la cui Juniores ha vinto il campionato 2021/2022, con la frase “tengo di più al divertimento”, ha fatto capire come per lui l’obiettivo è divertirsi facendo calcio, mettendoci impegno, voglia e dedizione. Per lui, e per la società, è fondamentale che la squadra sia come una famiglia e per riuscirci è importante che il gruppo, in gran parte già presente nella prima squadra del Bovisio, includa al meglio i nuovi arrivati. Il mister ha poi concluso, rivolgendosi ai giocatori: “Vorrei che sia l’esperienza più bella della vostra carriera per creare qualcosa di indimenticabile”.

Un gruppo unito, l'asso nella manica verso il successo

Questi concetti sono poi stati ripresi dal capitano, Fabio Mariani, che ha aggiunto anche come per lui sia importante ripetere ciò che di buono è stato fatto negli anni precedenti con il Bovisio, per rimanere per gli avversari la squadra da battere e per lottare per il titolo: "Quest'anno non ci sono scuse". "Io sarò sempre dietro di voi a guardarvi", ha promesso Enrico Monguzzi, storico presidente del Bovisio Masciago.

Il DS Marco Miotto sulla rosa e i piani per la prossima stagione

Il direttore sportivo Marco Miotto ha spiegato che la rosa è composta per tre quarti da giocatori del Bovisio, integrati da giovani della Juniores del DB e da nuovi innesti. Ha evidenziato come cercare di essere quelli degli anni passati sia un elemento chiave, elogiando i sacrifici fatti dai giocatori per restare insieme. Ai più giovani ha detto: “Magari farete fatica, il salto dalla Juniores si sentirà, ma date sempre il massimo e continuate a lavorare a testa bassa”.

Il ds Miotto ha parlato anche dell’organizzazione della nuova stagione, con gli allenamenti che si svolgeranno tutti i martedì e giovedì, al Volpi di via Col di Lana, mentre le partite saranno sul campo di via Po. Le richieste a mister Turano sono chiare: sviluppare un’organizzazione di gioco il prima possibile, costruire un’identità di squadra e mantenere sempre rispetto verso regole e avversari.

La rosa della Briantea Calcio

Baesse Daniel, Bianchi Simone, Biello Federico, Boga Matteo, Cattaneo Matteo, Colombo Riccardo, Corti Christian, Cossa Marco, D’Errico Giulio, Frigerio Edoardo, Giandinoto Paolo Walter, Laplaca Mattia, Larese Fabio, Mantica Gabriele, Mariani Fabio, Massimo Matteo, Perrone Ivan, Pinna Riccardo, Sanfilippo Giuseppe, Tabarelli Andrea, Torresan Alessio, Urbano Davide, Zanovello Riccardo, De Santis Daniele.

Lo staff societario

Mister: Nicola Turano

Allenatore dei portieri: Diego Finco

Vice allenatore dei portieri: Stefano Borgonovo

Direttore sportivo Marco Miotto

Dirigenti responsabili: Francesco Cicchetti e Antonio Cesare Rui

Preparatore atletico: Davide Marzorati

Fisioterapista: Alessia Casarotto

Segretario: Palmiro Ferrari