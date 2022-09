La Pallacanestro Aurora Desio presenta la squadra che giocherà in serie B ai tifosi e alla città. Lo farà questa sera, mercoledì 7 settembre, in un appuntamento speciale che a causa del maltempo previsto non si terrà in piazza Conciliazione ma al PalaMoretto, in via San Pietro 18.

Insieme alla presentazione della squadra della Pallacanestro Aurora Desio, sarà lanciata anche l’iniziativa "Aurora friends". Ai commercianti che hanno già aderito sarà consegnata una canotta da basket dell’Aurora e un adesivo da esporre all’interno della propria attività, in vetrina e sulla porta d’ingresso. Nel corso dell’anno la società intende sviluppare una serie di iniziative "per rendere il centro e la città un po’ più arancio-blu". Sarà questa una delle prime iniziative aperta a tutti coloro che vorranno aderire. "L’anno scorso il ritorno post-Covid ha mostrato un entusiasmo notevole, per questo vogliamo far crescere l’Aurora sotto tutti i punti di vista e tornare ad avere un pubblico numeroso. Abbiamo scelto anche attraverso i commercianti di far vedere a tutti i desiani che abbiamo una squadra in serie B, giovane, ambiziosa, grintosa, che rappresenta i colori della città», le parole di Christian Di Giuliomaria.

Il 14 e 15 settembre la Rimadesio Lombardia Cup

Dopo la presentazione alla città e dopo due anni di assenza a causa della pandemia, altro importante appuntamento, mercoledì 14 e giovedì 15 settembre, è la Rimadesio Lombardia Cup – Memorial Francesco Malberti che, come da tradizione, si svolgerà nella splendida cornice del PalaDesio. Dopo diversi anni di assenza, a giocarsi la vittoria ci saranno i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano, che alle 20 di giovedì 15 affronteranno nella finale la Pallacanestro Varese. La formula della manifestazione cambia rispetto al passato, con il Trofeo Città di Desio, riservato alle formazioni di Serie A1 e A2 femminile, che entra nel programma. Mercoledì 14 alle 19.30 si sfideranno nella semifinale Sanga Tigers Milano e PFBroni ’22, con la vincente che scenderà in campo alle 17.45 di giovedì contro la Geas Sesto. Al termine delle due finali verranno indicati gli Mvp della partita (i migliori giocatori in campo) che verranno premiati da BBQ Lab. Mercoledì l’ingresso sarà libero mentre per il giovedì si potrà assistere ad entrambe le gare con un unico biglietto giornaliero. Biglietti interi: 10 euro, biglietti ridotti (under 14): 5 euro

L’acquisto dei biglietti della manifestazione si potrà effettuare direttamente in cassa al palazzetto il giorno della partita, oppure inviando una mail di prenotazione all’indirizzo biglietti_aurora@virgilio.it entro le 20 di lunedì 12 settembre, con ritiro in cassa il giorno dell’evento. L’avvenuta prenotazione del biglietto sarà confermata tramite mail.