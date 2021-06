La Polisportiva Bellusco è campione d'Italia

La Polisportiva Bellusco è la società di pattinaggio corsa più forte in Italia.

Raffica di titoli

Ai Campionati nazionali di pattinaggio corsa che si sono svolti fra sabato e martedì a Senigallia (Ancona), la Polisportiva Bellusco ha recitato la parte della superpotenza, raccogliendo titoli e conquistando un enorme numero di podi. Il gruppo, che va dalla categoria Ragazzi a Seniores, allenato da Adriano Lorello e Mattia Grossi ha messo insieme, nelle varie specialità, nove ori, quattro argenti e quattro bronzi. Con questi piazzamenti e con tutti gli altri risultati del folto gruppo in azione sulla pista marchigiana, la Polisportiva Bellusco ha chiuso in vetta nella classifica per società, con 3667,5 punti, più di mille in più rispetto alla seconda classificata. Così, il gruppo rossoblù farà ritorno al "Brioni" portando con sé anche lo "Scudetto" a squadre.

Polisportiva Bellusco, i campioni

I nove titoli italiani vinti dal gruppo rossoblù portano la firma del terzetto Alessia Lorini–Angela Tiberto–Sofia Saronni nell'Americana Seniores, di Andrea Cremaschi (tre ori per lui: giro secco ad atleti contrapposti 500 metri sprint e 1000 sprint, di categoria Junior), di Sofia Saronni nella 10mila metri a eliminazione Juniores, di Riccardo Ceola (vincitore sia nella prova ad atleti contrapposti che nella sprint), di Emanuele Balini (5mila metri Allievi) e della staffetta americana Allievi, formata da Davide Tagliente e dai già citati Balini e Ceola.

Conferma nazionale

La Polisportiva Bellusco si conferma così un granitico punto di riferimento sulla scena nazionale del pattinaggio corsa, sia dal punto di vista dei risultati degli atleti più grandi che dello sviluppo dell'attività fra i più piccoli. Recentemente infatti gli atleti rossoblù avevano fatto una gran figura al Trofeo Tiezzi, rassegna di carattere nazionale dedicata alle categorie Esordienti e Giovanissimi. La voglia di successi e di divertimento non finisce qui: fra pochi giorni si torna in azione, per altri Campionati nazionali, questa volta su strada.