La Polisportiva Besanese brilla a Erba

Alla Gara “VIII 72 Frecce di Erba” gli arcieri biancorossi della Polisportiva Besanese hanno ottenuto ottimi risultati
La gara
Ottime prestazioni di Monica Redaelli che si posiziona al primo posto nella categoria Arco Olimpico femminile con 578 punti seguita dalla compagna di squadra Mariacarla Corti seconda con 560 punti e infine ottima prestazione anche di Letizia Muzzupappa quarta con 548 punti. Le tre atlete giungono altresì prima con la squadra master femminile.
Brillante risultato invece fra i giovani nella categoria arco olimpico allievi maschi: Alessandro Arosio si posiziona al primo posto con 600 punti tondi, realizzando il proprio record personale, dando frutti all’ottimo lavoro svolto nei mesi scorsi in allenamento.