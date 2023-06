La Polisportiva Besanese non delude

Una raffica di podi per gli arcieri della Polisportiva Besanese impegnati nelle gare a Milano e nelle Marche

Tanti podi

Una nutrita pattuglia ha gareggiato al “70/60 mt Round – 50 mt Round” di Milano e i risultati non sono mancati. Terzo posto JM per Matteo Villa (578 punti) che con Pedoto P. e Durante G. ha guadagnato il secondo posto di squadra per la loro categoria (1.433 punti); secondo e terzo posto AF per Camilla Agrati (563 punti) e Chiara Pedoto (557 punti), che con Durante A. hanno guadagnato il primo posto di squadra per la loro categoria (1.613 punti).

Secondo e terzo posto GM e nuovo record personale per Marco Balzarotti (571 punti) e Paolo Dosoli (550 punti) che con Casiraghi M. guadagnano il primo posto di squadra GM (1662 punti). Secondo posto GF e nuovo record personale per Maristella Spinelli (602 punti); secondo posto di squadra RM per Arosio A., Patri S. e Zappa D. (1459 punti).

Infine, in trasferta nelle Marche al “Trofeo Giovanile città di Civitanova Marche” un bel primo posto AF per Greta Ormenese con 550 punti.