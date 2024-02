Un nuovo record e tanta soddisfazione per la Polisportiva Besanese che si qualifica per i Campionati Italiani Indoor con ben 14 atleti delle Frecce Biancorosse. La manifestazione è prevista dal 15 al 18 febbraio a Pordenone.

La Polisportiva Besanese sarà ai Campionati Italiani Indoor con 14 atleti

In particolare si qualificano per gareggiare individualmente nella propria categoria fra le junior (18-20anni) femminili Camilla Agrati e junior maschili Matteo Villa, Francesco Sinigaglia e Pietro Pedoto.

Saranno in gara anche sara Patri nella categoria senior (20+) femmile e fra i master (50+) Mariacarla Corti e Giulio Maggioni.

Si qualificano anche le squadre allieve femminili con Lisa Mariani, Sabrina Sala e Chiara Pedoto e la squadra junior Femminile con ancora Camilla Agrati, Greta Ormenese e Anna Durante ed infine la squadra Master Femminile con Monica Redaelli, Letizia Muzzuppappa e ancora Mariacarla Corti.

Un grandissimo risultato quello della Polisportiva di Besana, che premia la dedizione di atleti, tecnici e volontari e che ancora una volta sottolinea il ruolo della società che a piccoli passi si sta ritagliando uno spazio fra le big del tiro con l'arco italiano.