Ritorna alle origini, con l'obiettivo di puntare in alto. La Polisportiva torna a essere giallonera a chiamarsi "Veranese".

La Polisportiva torna alle origini, torna "Veranese"

Scompare dunque il "Verano Carate" visto nelle ultime stagioni, e ritorna "Polispostiva Veranese" come era in origine, nel 2007, quando Luigi Parravicini, amante del calcio ed ex presidente della Folgore Verano scomparso due anni fa, propose all’allora guida della “Poli”, Giulio Parravicini, di attivare un settore calcistico basico, di terza categoria, dedicato ai veranesi, con l’obiettivo di far vivere a Verano Brianza il dilettantismo più puro e divertente.

Si punta in alto

La Terza Categoria di Verano Brianza punterà in alto, come in tutte le stagioni passate, cercando di fare il meglio possibile. Lo ha confermato Salvatore Belcastro, allenatore della prossima stagione nel corso della presentazione che si è svolta nei giorni scorsi: “Alleno per vincere, non ci nascondiamo – ha detto. Tutti vogliamo il massimo, io un po’ di più. Siamo in tanti, ci sarà tanta competizione in tutti i reparti e ci sarà anche tanto divertimento, ve lo assicuro. Il 22 agosto, saranno fattacci vostri, quindi preparatevi”.

Obiettivo seconda categoria

Commosso anche il neopresidente della Polisportiva, Gianni Rivolta: “Dopo la parentesi della Polisportiva Verano Carate – ha detto – per la quale mi sento in dovere di ringraziare la Folgore Caratese, nelle persone di Giorgio Borgonovo e del Dott. Michelangelo De Salvo, siamo tornati ad essere una cosa sola con pallavolo e basket, a portare gli stessi colori e a chiamarci nello stesso modo. Vengo dalla pallavolo ma sono felicissimo di aver abbracciato di nuovo questa disciplina che può darci tante soddisfazioni. L’obiettivo è sempre lo stesso, da sempre: passare in Seconda Categoria, una sfida che la Poli del calcio non è mai riuscita a vincere e non vado oltre perché sono scaramantico”.

La rosa e lo staff

Ecco la rosa e lo staff che saranno protagonisti della prossima stagione: Matteo Brambilla, Riccardo Caruso, Andrea Cazzaniga (portieri); Andrea Figini, Francesco Iannuccelli, Riccardo Mazzucco, Roberto Succu, Federico Calervo, Denis Franceschin, Riccardo Previtali, Andrea Locatelli, Federico La Barbera, Lorenzo Mauri (difensori); Andrea Panin, Alessio Milesi, Tommaso Villa, Andrea Bazzali, Davide Andreotti, Andrea Brunati (centrocampisti); Mattia Suppa, Marco Grammatica, Simone Libardi, Marco Luigi Mazzocco, Mattia Aloisi, Giovanni Gagliano e Davide Furlanetto (attaccanti). Staff: Salvatore Belcastro (mister), Carlo Terenghi (allenatore dei portieri), Davide Trotto (fisioterapista), Marco Radaelli (team manager), Ambrogio Panzeri (guardalinee), Paolo Di Barbora (segretario operativo), Fabrizio Acquati (match analyst).