La Pro Lissone ginnastica subito a segno

Week end di risultati per la Pro Lissone ginnastica: i Silver di Nobili subito sul podio. Buona prova anche per LB e LE e individualisti

Fine settimana carico di risultati per la Pro Lissone ginnastica: i Silver di Nobili subito sul podio a squadre LA e LC. Buona prova anche per LB e LE, bravi gli individualisti.

La gara

A Cassano d’Adda, si è svolta la prima prova del Campionato Allievi Serie D a squadre (categorie LA-LB-LC) insieme alla Prima Prova del

Campionato individuale Eccellenza categoria Juniores. La Pro Lissone ginnastica è stata protagonista con una presenza di rilievo, risultando una delle poche società impegnate con i suoi iscritti in tutte le categorie.

Nella categoria LA, riservata ai più piccoli, la società di via Dante ha schierato Maxim Bersani, Mattia Cocconi, Matteo Moretti e Gioele Messina. La squadra ha disputato una gara solida e convincente, conquistando un ottimo terzo posto.

In categoria LB sono scesi in pedana Gioele Alberga, Francesco Barzaghi e Daniele Silvestrini. Nonostante qualche imprecisione nel corso della gara, i ginnasti biancazzurri hanno ottenuto un buon settimo posto finale.

Per la categoria LC la società ha presentato due formazioni e torna nuovamente sul podio. La squadra A, composta da Gabriele Masoni, Alessandro Mutti, Leonardo Simeti e Daniele Goffredo, ha centrato il terzo posto. La squadra B, con Alessandro Campione, Alessandro Lopolito, Andrea Tronca ed Emanuele Frontini, ha invece chiuso all’ottavo posto, dimostrando comunque compattezza e

determinazione in un livello altamente competitivo.

GUARDA LA GALLERY (5 foto) ← →

Nel campionato individuale Juniores Eccellenza si sono messi in evidenza Francesco Manganaro, Alessandro Pisanu e Niccolò Scibilia. Manganaro ha gareggiato al corpo libero, al cavallo con maniglie – dove ha presentato un nuovo esercizio di elevata difficoltà conquistando il terzo posto – e al volteggio, attrezzo sul quale ha segnato il miglior punteggio dell’intera gara. Buona anche la prova di Alessandro Pisanu, impegnato al corpo libero, dove ha conquistato il terzo posto, oltre che a sbarra, anelli e volteggio. Per lui una prestazione

particolarmente significativa, essendo rientrato in gara dopo un infortunio. Niccolò Scibilia ha affrontato tutti e sei gli attrezzi, chiudendo la competizione con un sesto posto assoluto e ottenendo il podio di specialità, confermandosi atleta completo e affidabile.

In pedana, al fianco degli atleti, erano presenti i tecnici biancoblu Carlo Nobili e Andrea Valtorta. Grande la soddisfazione espressa dalla società, guidata dal presidente Roberto Marcelloni, per i risultati ottenuti. Il prossimo appuntamento è in programma il 7 marzo a Torino, una tappa fondamentale per la centenaria società brianzola, dove la Pro Lissone cercherà il salto di categoria con l’obiettivo dichiarato e ambizioso di puntare alla Serie B.