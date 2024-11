Ultimo turno infrasettimanale del girone d’andata per la Rimadesio, ospite di Omegna al PalaCipir di Gravellona Toce.

La Rimadesio battuta da Omegna nel turno infrasettimanale

Lo staff arancioblu sceglie nuovamente il quintetto schierato nelle due uscite precedenti e, anche questa volta, ottiene risposte convincenti. Nonostante qualche difficoltà a rimbalzo contro la fisicità dei lunghi della compagine piemontese, gli arancioblu riescono, grazie ad una buona fluidità offensiva, a termine la prima frazione comandando nel punteggio (15-22).

Dopo la prima pausa, Desio riesce ad imporre la propria pallacanestro e, aiutata da un buon apporto dei giocatori in uscita dalla panchina, conduce la partita per tutto il corso del secondo quarto. Il canestro di Bartninkas a 2’ dall’intervallo lungo regala il +11 ai desiani, che però non riescono ad andare negli spogliatoi in doppia cifra di vantaggio: 4-0 Fulgor e 29-36 dopo 20 minuti di gioco.

L’avvio di secondo tempo sembra non cambiare l’inerzia della partita: Desio rimane saldamente in controllo, ricostruisce il proprio vantaggio in doppia cifra con la tripla di Cipolla (38-49) e sigla il +16 sul 42-58 a 2’ dall’ultimo riposo. La Paffoni però, grazie a 6 tiri liberi mandati a bersaglio, accorcia le distanze nel finale di quarto: 48-60 dopo 30 minuti di gioco.

Omegna apre l’ultimo periodo con un parziale di 10-3 che le permette di rimettere la partita sui propri binari, con l’Aurora più in difficoltà nella metà campo offensiva rispetto ai quarti precedenti. I padroni di casa arrivano fino a -2 (67-69), la tripla di Torgano riconsegna più di un possesso di vantaggio all’Aurora, che però non chiude i conti e viene così punita dai liberi di Mazzantini a 1’ dalla sirena finale, che impattano il risultato a quota 74. Nell’ultimo minuto succede di tutto: Desio ha tre volte il possesso per vincere la partita, ma non sfrutta l’occasione e, dopo il canestro annullato a Fumagalli, viene punita allo scadere da Corgnati. Vince Omegna 76-74.

Per la Rimadesio in arrivo altre due partite complicate, contro Treviglio al PalaFitLine,ndomenica 17 alle 18, e settimana prossima a Capo d’Orlando, ultima trasferta in terra sicula.

(Foto credits: Paffoni Fulgor Omegna)