Quinta partita in 14 giorni per la Rimadesio, che al PalaFitLine ospita Andrea Costa Imola, reduce da tre vittorie consecutive e in un buon momento di forma.

La Rimadesio cede il passo a Imola

Mani fredde per entrambe le compagini in avvio di partita, le quali mandano a referto i primi punti solamente dopo quasi tre minuti. Fin dalle prime battute, Desio fa fatica a trovare ritmo oJensivo, anche a causa di basse percentuali dal campo, mentre gli ospiti con una tripla di Klanjscek aprono un parziale di 8-0, tentano il primo allungo della serata e cercano di indirizzare la partita sui propri binari: 16-22 il punteggio al primo mini riposo.

Il secondo quarto si apre con un altro parziale ospite, che costringe lo staJ arancioblu al minuto di sospensione; nonostante il timeout, l’Aurora continua a faticare oJensivamente, Imola ne approfitta, allunga il proprio parziale e trova il +15 sul 18-33 con i liberi di Filippini. Il divario fra le due compagini resta invariato fino all’intervallo lungo, con le due formazione negli spogliatoio sul punteggio di 25-40.

Secondo tempo

All’inizio del secondo tempo, Desio prova a rientrare in partita con un parziale di 5-0 in avvio di terzo quarto, al quale però gli emiliani rispondono immediatamente presenti. Con Imola ancora avanti oltre la doppia cifra di vantaggio, gli arancioblu alzano l’intensità difensiva, costruendosi la possibilità di tornare a due soli possessi di svantaggio sul finire di quarto: la difesa imolese però capisce le intenzioni oJensive desiane, Chiappelli anticipa Torgano, si lancia in contropiede e dalla lunetta sigla il +9 alla fine della terza frazione.

Nel quarto ed ultimo periodo di gioco, azione dopo azione, la Rimadesio ricuce il divario e torna a contatto con gli ospiti: 52-54 a poco più di 5′ dalla sirena finale. Nel momento di maggiore diJicoltà ospite, sale in cattedra Sanguinetti, che con due canestri in fila sposta nuovamente l’inerzia in favore di Imola; Desio non smette di crederci, ma i canestri dalla lunga distanza di Torgano e Cipolla sono tardivi: finisce 60-66 al PalaFitLine.

Prossimi incontri

Per l’Aurora in arrivo due trasferte, a Fidenza e Ragusa, prima di tornare a giocare davanti al proprio pubblico il 10 novembre contro Faenza.

Rimadesio Desio – UP Andrea Costa Imola 60-66 (16-22, 9-18, 16-10, 19-16)

Rimadesio Desio: Alberto Chiumenti 18 (8/14, 0/0), Alessandro Cipolla 10 (1/5, 2/6), Andrea

Mazzoleni 9 (2/2, 1/3), Emilis Bartninkas 7 (1/4, 1/3), Marco Torgano 6 (0/1, 1/8), Matteo

Tornari 6 (0/0, 1/3), Daniel alexander Perez 4 (2/5, 0/5), Carlo Fumagalli 0 (0/2, 0/1), Luca

Albique 0 (0/0, 0/0), Stefano Elli 0 (0/0, 0/0), Leonardo Presotto 0 (0/0, 0/0), Dami Abijo 0 (0/0,

0/0)

Tiri liberi: 14 / 21 – Rimbalzi: 32 11 + 21 (Alberto Chiumenti , Alessandro Cipolla 8) – Assist: 24

(Alessandro Cipolla, Andrea Mazzoleni 6)

UP Andrea Costa Imola: Luca Toniato 15 (3/5, 2/4), Maks Klanjscek 14 (3/6, 2/5), Giacomo

Sanguinetti 13 (1/6, 3/5), Giacomo Filippini 8 (3/8, 0/1), Gioacchino Chiappelli 7 (2/4,

0/3), Lucio Martini 6 (2/7, 0/0), Luca Fazzi 3 (0/2, 1/2), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/1), Marco

Restelli 0 (0/1, 0/1), Mattia Pavani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 17 – Rimbalzi: 42 11 + 31 (Lucio Martini 11) – Assist: 16 (Giacomo Sanguinetti 7)

(Foto credits: Luca Brioschi)