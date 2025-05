Conclusa con l’amaro in bocca la combattuta serie con Rieti, la Rimadesio torna subito di nuovo in campo per il secondo e decisivo turno playout contro Fiorenzuola, sconfitta invece 3-0 da Latina.

La Rimadesio incassa un'altra sconfitta

L’approccio alla partita da parte dell’Aurora è quello sperato dallo staff desiano e dai tifosi arancioblu presenti al PalaFitLine. La gara vive fin dalle prime battute di grandi parziali, che vedono Desio provare ad imporre il proprio ritmo, ma Fiorenzuola rimanere aggrappata al risultato con il proprio tiro da tre punti. A fine primo quarto blu-arancio in vantaggio 26-23 grazie al canestro dalla lunga distanza a fil di sirena di Perez.

Ad inizio secondo periodo i brianzoli provano nuovamente a creare maggior divario fra sé e i Bees e, con il punteggio fissato sul 31-25, costringono la panchina emiliana a fermare il cronometro. Dopo il timeout, però, Desio incassa un parziale di 11-0 e vede così gli ospiti tornare a comandare la partita. Fiorenzuola continua a macinare punti da oltre l’arco, mentre l’Aurora non riesce più a trovare la via del canestro con regolarità e, al termine di una seconda frazione da 13-26, insegue di 10 lunghezze all’intervallo lungo: 39-49 il punteggio. Nei primi minuti di terzo quarto i desiani provano a tornare a contatto con la formazione gialloblu, che però respinge i tentavi di rimonta aurorini e allarga ancor di più il divario fra le due compagini. Dopo 30′ Bees in vantaggio 59-76.

Il quarto ed ultimo periodo serve solo a decretare il punteggio finale. Il primo atto va a Fiorenzuola, che vince 75-102 e si conferma bestia nera per la squadra di Desio.

Martedì ore 21:00 gara 2 al PalaFitLine, con la Rimadesio spalle al muro chiamata a vincere per portare la serie in parità.

(Foto credits: Luca Brioschi)