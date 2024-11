Al PalaFitLine la Rimadesio ospita Treviglio, seconda in classifica con due sole sconfitte stagionali, per la 12a giornata del campionato di Serie B Nazionale. Dopo tre partite con lo stesso quintetto, lo staff arancioblu prova a mischiare le carte e schiera Bartninkas al posto di Mazzoleni nei primi cinque. Ma non funziona e i brianzoli, anche se provano a crederci fino alla fine, chiudono in match in svantaggio con un tabellone che dopo il fischio finale segna 74-82.

La Rimadesio ospita Treviglio e viene sconfitta

Nonostante le difficoltà al tiro di Treviglio, la prima frazione viaggia sull’onda dell’equilibrio e termina con il punteggio che recita 15-13.

L’avvio di secondo quarto parla arancioblu: parziale aperto di 8-0 e coach Villa costretto al timeout. Gli ospiti riescono a impattare nuovamente il punteggio sul 29 pari grazie al canestro di Marciuš, ma le triple di Cipolla e Bartninkas, miglior realizzatore dell’Aurora con 23 punti, permettono ai desiani di concludere il primo tempo in vantaggio 39-36.

Al rientro dagli spogliatoi la Tav ha un’altra faccia. Il ritmo della partita cambia, Treviglio alza l’intensità difensiva, impone la propria fisicità in ambedue le metà campo e allunga il proprio parziale. Gli ospiti, guidati da un Vecchiola da 28 punti più 8 rimbalzi e 5 assist, toccano anche il +18 sul 48-66 prima del parziale arancioblu sul finire di quarto, che chiude così la terza frazione con il tabellone che recita 55-66.

Nel quarto ed ultimo periodo sembra non esserci più storia. Vecchiola sigla il massimo vantaggio biancoverde con i due liberi che regalano il +20 agli ospiti, ma Desio ha la capacità di rientrare e provare a crederci fino alla fine. Lo sforzo finale però non basta e non consente all’Aurora di far propria la partita, che termina 74-82 in favore della compagine trevigliese.

Prossime partite

Per la Rimadesio in arrivo l’ultima trasferta in terra sicula della stagione, domenica 24 novembre a Capo d’Orlando, prima di tornare al PalaFitLine per un doppio impegno contro Bakery Piacenza e Mestre, rispettivamente domenica 1 e sabato 7 dicembre.

(Foto credits: Luca Brioschi)