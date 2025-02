Dopo il cambio in panchina, la Rimadesio viaggia in direzione Reggio Emilia, dove è ospite di Andrea Costa Imola, all’andata vittoriosa al PalaFitLine e in cerca di continuità di risultati.

La Rimadesio torna a vincere dopo oltre un mese

Come successo nelle ultime uscite, l’Aurora approccia correttamente la partita, senza però trovare la via del canestro con regolarità. Dopo gli iniziali 4 minuti da soli 5 punti, i desiani riescono ad entrare in ritmo offensivamente e a rispondere colpo su colpo alle soluzioni vincenti dei padroni di casa.

Un primo quarto equilibrato, concluso con il canestro di Restelli, all’ultima partita con la casacca imolese, termina 19-21.

Il 5-0 di parziale desiano apre la seconda frazione e regala il massimo vantaggio agli arancioblu. Desio riesce a mettere fra sé e Imola più di 10 lunghezze di divario nella prima metà di quarto, ma non riesce a mantenere il distacco nella seconda. La compaginebiancorossa rientra nel punteggio ed impatta il risultato a quota 36 a 1′ dall’intervallo lungo; i liberi di Tornari e Chiumenti, però, riportano avanti i brianzoli, che conducono 36-39 a metà partita.

Il terzo periodo viaggia sull’onda dell’equilibrio. Imola conduce per tutto il quarto, Desio però resta a contatto con l’Andrea Costa e non le permette di indirizzare il match a proprio favore. 52-49 recita il tabellone del PalaBigi dopo 30 minuti di gioco.

La tripla di Klanjscek regala il massimo vantaggio ai padroni di casa (61-56), che però sarà anche l’ultimo della serata per Imola. Mazzoleni prima e Perez poi, tornato sul parquet dopo quasi tre mesi, salgono in cattedra e, con tre canestri dalla lunga distanza, indirizzano il finale di partita in favore di Desio, che vince 72-78 ed interrompe così la striscia negativa di otto sconfitte consecutive.

Per la Rimadesio in arrivo la complicata trasferta sul campo della corazzata Treviglio, domenica 9 ore 18, prima del ritorno tra le mura amiche contro Capo d’Orlando, sabato 15 ore 20:30.

(Foto credits: Andrea Costa Imola Basket)