La gara, organizzata in ricordo dell’amico John Formenti e Mario Sala, si è chiusa sul 98-90

Si è tenuto nel fine settimana a Desio il Memorial John & Mario (in ricordo dell’amico John Formenti e Mario Sala) che ha visto scendere in campo la Rimadesio contro Legnano.

La Rimadesio vince il Memorial John & Mario

Inizio a ritmo alto in cui Desio e Legnano si scambiano diversi canestri di buona fattura, con la SAE Scientifica Soevis di Legnano a tenere il naso avanti di poco.

Con i cambi ancora abbastanza contingentati, Sodero inizia fortissimo il suo “slot” e tiene Legnano avanti, fino al finale che invece è di marca desiana con Bartninkas e Munari a chiudere sul 26-24 il primo quarto.

Nella seconda frazione coach Piazza ruota ampiamente tutti i Knights, sfruttando anche qualche minuto di Riva, fermo da una settimana per una distorsione alla caviglia. Si nota abbastanza facilmente che Desio ha nelle gambe almeno 10 giorni di preparazione in più e il 52-47 del 20′, è lo specchio di questa situazione.

Nel terzo periodo i Knights per oltre 5′ minuti fanno una fatica incredibile a fare canestro e, solo grazie ai tiri liberi muovono di tanto in tanto il tabellone.

Desio in attacco trova spazi più facilmente e piazza con Conte e Mazzoleni buoni canestri per il 73-64 del 30′, dopo che i Knights avevano anche assaggiato la doppia cifra di svantaggio. Ultimo periodo in cui Cizauskas inizia a prendere in mano la squadra e con Desio che cala alla distanza.

Il quarto lo vincono i Knights che provano fino all’ultimo a correre e pressare a tutto campo, con la gara che si chiude sul 98-90.