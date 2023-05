La Robur approda alla fasi finali del Campionato CSEN 2023

La Robur et Virtus chiude splendidamente la fase regionale e approda alla fasi finali del Campionato CSEN 2023 di ginnastica artistica.

La società bianco azzurra di Villasanta ha portato a casa ottimi risultati nelle categorie Eccellenza 1° livello e Specialità, gara che si è disputata dal 29 aprile al 1° maggio presso il Palazzetto della scuola media Enrico Fermi di via Villa a Villasanta.

Il "bottino"

Due Campionesse regionali, due vittorie e quattro podi nella classifica generale ed altri tredici piazzamenti nelle classifiche riservate agli attrezzi sono il bottino della tre giorni villasantese per la Robur, che grazie a questi ultimi risultati che si aggiungono a quelli già conquistati in Eccellenza 2° livello ha qualificato così ben sessantasei sue atlete alle finali nazionali in programma a Cesenatico il prossimo mese di giugno.

A rompere il ghiaccio sono state le ventisei ginnaste della categoria Eccellenza 1° livello, che hanno gareggiato sabato 29 aprile, come sempre guidate delle insegnanti Serena Licchetta, Sarah Sirianni, Elena Sirtori e Valeria Corbetta.

Fra le Esordienti sono scese in campo gara Ambu Aurora, Bianco Ludovica, Bonazza Matilde, Caracundo Alcivar Patrizia, Della Siega Giada, Giltri Viola, Lippolis Nicole, Lovato Rebecca, Maggioni Alice, Miceli Serena, Nobili Camilla, Palumbo Desy Chantal, Rodriguez Millaray e Sanvito Giada.

Nella categoria Junior invece hanno gareggiato: Argiero Aurora, Cambiaghi Sofia, Damato Giulia, Di Perna Martina, Penati Arianna, Sala Sveva, Simoneschi Azzurra; mentre per le Senior i colori della Robur et Virtus sono stati difesi da Bianchi Alice, Di Martino Federica, Insalata Vanessa, Sala Gaia, Sbrescia Arianna.

I risultati delle Junior

I risultati migliori sono arrivati dalle Junior con Sveva Sala prima nella classifica generale e Campionessa Regionale, accompagnata sul podio da Arianna Penati, terza nella generale. Per quanto riguarda invece la classifica degli attrezzi, Martina Di Perna ha vinto al corpo libero ed è arrivata terza alla trave, preceduta in questo attrezzo da Sofia Cambiaghi si è classificata al secondo posto alla trave, mentre Azzurra Simoneschi è salita per due volte sul podio con un secondo posto alle parallele ed un terzo al corpo libero.

Esordienti

Fra le piccole Esordienti vanno segnalati il secondo posto alle parallele di Rebecca Lovato e i due terzi posti di Viola Giltri, al volteggio e alle parallele. A chiudere poi i risultati positivi della prima giornata di gare per la Robur et Virtus sono arrivati anche il secondo posto alle parallele di Alice Bianchi ed il terzo al volteggio di Vanessa Insalata.

Ginnaste di specialità

Domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio è stato invece il turno delle tredici ginnaste di specialità: Bighetti Vittoria, Ercole Sofia, Gasbarro Gaia, Origgi Elena, Redaelli Lucia e Riva Arianna (Allieve A), Maggioni Giulia, Mandelli Lorella, Ricciardi Rebecca, Sironi Arianna e Riva Alessia (Allieve B) Galbiati Arianna e Hassid Olivia (Junior A) scese in campo gara con le allenatrici Laura Bensi e Valeria Corbetta.

Fra le Allieve A trionfo di Vittoria Bighetti, prima nella classifica generale e Campionessa regionale. Nelle classifiche agli attrezzi della stessa categoria, Arianna Riva ha vinto al volteggio e si è classificata al secondo posto al corpo libero, mentre Sofia Ercole ha chiuso al secondo posto la sua gara alle parallele.

Due piazzamenti sul podio anche fra le Allieve B grazie a Lorella Mandelli ed Arianna Sironi, rispettivamente seconda e terza nella generale e con il medesimo piazzamento anche nella classifica regionale. Infine, grandissima prestazione di Olivia Hassid, seconda nella classifica generale della Junior A nonostante fosse la più piccola fra le ottantacinque ginnaste in gara in questa categoria.

Ora si pensa alle finali nazionali

Appuntamento dunque al prossimo mese di giugno per le finali nazionali, dove le ginnaste della Robur et Virtus sono pronte a raccogliere altri nuovi ed importanti risultati.