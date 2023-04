Con le gare dello scorso week-end si è conclusa la fase regionale del Campionato CSEN Eccellenza 2023 di ginnastica artistica femminile che ha visto fra le protagoniste assolute la Robur et Virtus di Villasanta. La terza e ultima prova di campionato si è disputata in due sedi diverse - sabato 15 aprile presso il Centro Sportivo Fossati di Milano e domenica 16 marzo al Palazzetto di Mortara.

La Robur chiude al meglio la fase regionale del Campionato

La società villasantese ha portato in campo gara diciannove ginnaste – Anna Bosello Beccegato, Emma Casati, Camilla Cereda, Sonia Zorzenone, Gaia Dell’Orto, (Allieve A), Elena Casafranca, Fabiola Bove, Sveva Destro Romegialli, Margherita e Martina Fenaroli, Caterina Fontana, Emma Iannuzzi (Allieve B), Emma Bogani, Greta Galbiati, Olimpia Quadrini, Alice Volpi (Junior), Vittoria Paleari, Francesca Cambiaghi e Chiara Galli (Master) - accompagnate come sempre dalle tecniche Serena Licchetta e Sarah Sirianni.

Un bottino importante

Il bottino è stato di due piazzamenti sul podio in classifica generale e di otto podi complessivi agli attrezzi.

A scendere per prime in campo gara sabato 15 aprile al Centro Sportivo Fossati di Milano per il Campionato CSEN

Eccellenza 2023 sono state le ginnaste della categoria Allieve A che con Gaia Dellorto hanno subito conquistato il terzo posto nella classifica generale. Per quanto riguarda gli attrezzi invece, nella medesima categoria si registrano la vittoria di Camilla Cereda alla trave, il secondo posto di Emma Casati al corpo libero ed il terzo posto, ancora di Camilla Cereda al volteggio. Fra le Allieve B invece a svettare con un eccellente terzo posto nella classifica generale è stata Sveva Destro Romegialli.

La gara delle ginnaste Master e Junior

Domenica 16 aprile è stato invece il turno delle ginnaste Master e Junior, impegnate a Mortara. Chiara Galli, alla

sua prima stagione quest’anno fra le Master, ha conquistato due vittorie agli attrezzi, svettando nelle classifiche del volteggio e della trave. Buona anche la gara delle Junior, con la vittoria di Olimpia Quadrini al volteggio e i due podi ottenuti da Greta Galbiati, seconda al corpo libero e terza alla trave.