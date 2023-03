Domenica 26 febbraio le ginnaste di eccellenza della Robur et Virtus di Villasanta hanno partecipato al PalaMassucchi di Mortara alla prova di campionato individuale categoria Silver LD di ginnastica artistica.

La Robur conquista il podio a Mortara nel Campionato Individuale Silver

La prima a scendere in campo gara per difendere i colori biancoazzurri della società villasantese è stata la veterana Francesca Cambiaghi, che ha eseguito in maniera esemplare i suoi quattro attrezzi piazzandosi al terzo posto nella classifica generale delle Senior 2, conquistando anche un terzo posto alla trave.

Nel pomeriggio è stato il turno di Chiara Galli, all’esordio fra le Senior 1, che si è ben comportata nei suoi primi tre attrezzi.

Peccato che un errore alla trave l’abbia fatta scivolare al ventitreesimo posto nella classifica generale, con la soddisfazione

però di aver ottenuto la vittoria al volteggio.

A chiudere la prova di Mortara per la Robur et Virtus è stata Vittoria Paleari nella categoria Junior 3, condotta con grande

regolarità a tutti e quattro gli attrezzi, per un soddisfacente settimo posto nella classifica generale.

Prima prova del Campionato CSEN Start

Nello scorso week-end si è svolta presso il palazzetto della scuola media Enrico Fermi di Villasanta anche la prima prova del Campionato CSEN Start di ginnastica artistica alla quale la Robur et Virtus ha partecipato con le sue ginnaste e i suoi ginnasti iscritti ai corsi di secondo, terzo e quarto livello delle categorie Esordienti, Allieve, Junior e Senior.

Tantissima emozione, soprattutto per chi era al debutto assoluto in campo gara e numerosi i piazzamenti sul podio conquistati in un week-end intensissimo che ha visto impegnati quasi ottocento atleti.

I risultati di esordienti, allieve, junior e senior

Fra le Esordienti del secondo corso Alida De Salvia e Noemi Casci si sono classificate al secondo e al terzo posto al volteggio. Nella categoria Allieve nate nel 2011, Laila Zayed ha concluso al secondo posto la sua prova alla trave, mentre Emma Ndoci si è classificata in terza posizione al volteggio. Buona anche la prova delle ginnaste delle categorie Junior e Senior, con un podio nella classifica generale e due vittorie agli attrezzi. Carolina Torelli si è infatti classificata al secondo posto nella generale, mentre Anita Giovagnoli ha vinto al corpo libero e Matilde Guerrini si è imposta al volteggio. Federica Casiraghi invece ha chiuso in seconda posizione la sua prova al corpo libero.

Due i podi conquistati nella categoria Allieve 2012 e 2013, con Alessia Borghi terza al corpo libero a pari merito, ma retrocessa in quarta posizione perché più grande di età rispetto all’altra ginnastica terza come lei. Analia Martinez invece ha conquistato un ottimo secondo posto al mini trampolino.

Le gare della sezione maschile

Dopo le numerosissime categorie femminili, è stato poi il turno dei maschietti, impegnati nelle categorie Allievi ed Esordienti. Fra gli Allievi, vittoria di Simone Chiappinelli nella classifica generale e secondo posto di Mattia Celotto. Davide Ponti ha chiuso invece in terza posizione la prova degli Esordienti.

Baby Start

Il week-end di gara si è concluso domenica pomeriggio con la partecipazione dei più piccoli alla prova Baby Start riservata alle ginnaste e ai ginnasti che stanno muovendo i primi passi sul quadrato, dove la Robur ha iscritto ben quaranta bambini

provenienti dai suoi seguitissimi corsi propedeutici (1° corso e Leprotti). Dopo gli inevitabili momenti di tensione dovuti alla

paura, l’esperienza si è rivelata un momento di condivisione e gioia che servirà nei prossimi mesi per spronare le piccole

ginnaste e i piccoli ginnasti Robur a fare sempre meglio.

La prova consisteva nel percorrere nel minor tempo possibile un percorso ad ostacoli allestito in campo gara.

Tra i maschietti più veloci abbiamo Lorenzo Forte, che si è piazzato sul gradino più basso del podio, mentre fra le piccole

ginnaste Robur, Micaela Licata e Leyla Giani hanno chiuso rispettivamente al primo e al terzo posto la classifica generale.

Società soddisfatta

Soddisfatte le tecniche della società villasantese – Laura Bensi, Serena Licchetta, Gabriella Caputo, Valentina Monti, Chiara Pellicano ed Arianna Sbrescia - che nel lunghissimo week-end di gara si sono alternate in campo gara al seguito delle ginnaste.

