La Robur et Virtus alla prima prova Csen

Un nuovo weekend pieno di soddisfazioni per i colori bianco e blu della Robur Et Virtus impegnata con le sue atlete nel campionato Csen Cup a Squadre e Individuale.

I risultati

Per quanto concerne il Cup squadre tra le Allieve A Sara Origgi, Azzurra Brini, Aurora Ferrari, Maivé Beltran si sono classificate seconde, a pari merito con la prima squadra, mentre per le Allieve B la squadra A composta da Chiara De Luca, Eleonora De Luca, Beatrice Reitano, Sara Ursache, Cloé Calabró si è classificata prima, mentre la Squadra B composta da Asia D’Antoni, Aurora Munno, Bianca Raimondi, Anna Giacomini, Vittoria Baragetti si è classificata seconda.

Nella Junior A seconda classificata la squadra composta da Matilde Marchi, Emma Ndoci, Rebecca Terzoli, Analia Martinez, per la Open la squadra composta da Carolina Torelli, Laila Zayed, Anita Giovagnoli, Isabella Pedersen si è classificata quarta a pari merito con la terza squadra.

Gli altri risultati

Per il Cup individuale invece, negli Esordienti per la prima volta le piccole atlete Petra Faraci, Ginevra Centemero, Giulia Rexhaj hanno partecipato alla gara rompendo il ghiaccio con questa nuova categoria, nelle Allieve C Elisa Piazza si è classificata quarta mentre Nora Mariani tredicesima, nella Junior A Arianna Vitiello è arrivata terza, Alessia Penati quinta, Matilde Pretagostini tredicesima, Martina Barbaresi quattordicesima Giulia Frattini quindicesima, Martina Brambilla diciassettesima.

Nella Open Emma Borali è salita al terzo gradino del podio.